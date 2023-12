¿Quién es el nuevo amor de Selena Gómez?

La cantante y actriz Selena Gómez estuvo en la boca de sus fans luego confirmar su nueva relación. Esto a través de comentarios en Instagram de una publicación en la que reveló que tenía un romance muy serio con Benny Blanco. En este comentario definió al productor musical como “el mejor de todos los hombres con los que ha estado”, añadiendo además que en este momento de su vida era “absolutamente todo para ella”.

Según en el periódico Infobae, la artista salió a defender a Blanco debido a que varios fanáticos no les gustó su noviazgo. Usualmente, las celebridades no responden a las provocaciones del público. Pero en los últimos meses, Selena escogió tener una actitud mucho más asertiva en redes, por lo que su seguidor se llevó un regaño.

“No lo entiendo. Si de verdad te importo. Esta es mi mayor felicidad. Si no es así, puedes decir lo que quieras. Pero jamás permitiré que tus palabras guíen mi vida. Jamás. He terminado. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida”, escribió Selena en respuesta a los comentarios del seguidor.

La relación de Benny y Selena

Benjamin Joseph Levin, conocido como Benny Blanco, es un productor discográfico, compositor y músico estadounidense. Nació en Virginia, y desde sus primeros años mostró una gran habilidad musical. Cuando tenía tan solo 13 años, ya había varias disqueras buscándolo para ofrecerle un contrato. En sus inicios, Blanco quiso ser rapero.

A nadie le importa lo que piense un niño judío regordete de Virginia Benny Blanco, productor musical

Por ende, decidió enfocar todos sus esfuerzos en la producción, y el resultado fue trabajar con algunos de los artistas de mayor renombre en la industria de la música. Blanco ha trabajado a la producción de múltiples éxitos musicales. Circus de Britney Spears, Hot N’ Cold de Katy Perry y Moves Like Jagger de Maroon 5, son algunas de sus producciones.

Blanco también tiene su propio proyecto musical, debutando en 2018 con el sencillo Eastside en compañía de Halsey y Khalid.

Selena Gómez entró al estudio grabación de Blanco en el 2015 para grabar su pieza Same Old Love. Esta producción estuvo a cargo del originario de Benny. La canción le dio a Selena Gómez un triple disco de Platino.

Además de ser una pareja, Benny y Selena siguen trabajando juntos en el estudio, siendo el sencillo Single Soon su más reciente colaboración. Trust Nobody de 2016, y Kill ‘Em With Kidness de 2015, fueron las otras dos piezas que han trabajado en conjunto, pero tomando en cuenta su relación, es probable que lleguen pronto muchas más colaboraciones.

