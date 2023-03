“Que sean fieles”  es la petición de los fans de Rosalía y Rauw Alejandro

Las redes sociales se llenaron con felicitaciones, buenos deseos y peticiones por parte de los fans de la feliz pareja Rosalía y Rauw Alejandro, luego de que la artista mostrara el anillo de compromiso que le dio su novio Rauw al final del video de la canción Beso, compuesta por ambos y lanzada este viernes como parte del disco conjunto RЯ .

Los usuarios les pidieron fidelidad ante la ola de rupturas amorosas que ha impactado en el medio artístico internacional.

La pareja se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por el lanzamiento de Beso, su primera colaboración musical que dejó al descubierto los momentos más románticos que han vivido durante sus tres años de noviazgo y su posible compromiso, pues la Motomami presumió un anillo de seis piedras preciosas.

Ya no necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me dejes sola ¿pa’ dónde vas, a dónde vas?.

Declara Rosalía al principio de la canción