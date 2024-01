Productor René Brea renuncia del Grupo Telemicro

René Brea, destacado productor de televisión y director general del Grupo Telemicro, anunció su renuncia a través de un comunicado oficial, efectiva a partir del 4 de febrero.

La decisión, según expresó, responde a la necesidad de priorizar asuntos personales que había postergado durante su gestión al frente de los canales 5, 15 y 13 pertenecientes al conglomerado de medios televisivos presidido por Juan Ramón Gómez Díaz.

«Por más de un año he sido parte de esta grandiosa familia, que me brindó la oportunidad de aportar mis conocimientos y de seguir creciendo en este ejercicio que me apasiona. Quiero agradecer a todos los que se sumaron y aportaron desde sus espacios a que cada entrega o iniciativa fuera posible», señaló Brea en el comunicado.

Recomendamos leer: Andrés Toribio renuncia como abogado de Yailín La Más Viral

Durante su tiempo al frente del Grupo Telemicro, René Brea implementó cambios significativos en la programación, destacando el traslado del programa «De extremo a extremo» del canal 15 al canal 5 después de una reestructuración. Además, dirigió programas como «2Night X la noche», con las presentadoras de televisión Nahiony Reyes y Caroline Aquino.

En el comunicado, el productor expresó su agradecimiento a los directivos del grupo, al propietario Juan Ramón Gómez Díaz y al público que lo recibió con entusiasmo. También reconoció a su talentoso equipo y destacó la confianza depositada por Gómez Díaz en su persona.

«A la juventud, lo fácil llega y fácil se va, lo que cuesta construir a pesar de los pesares, es lo que los llenará de satisfacción, apuesten siempre por lo bien hecho», afirmó Brea en su despedida.

El reconocido productor aseguró que seguirá en la industria del entretenimiento y dejó una promesa a sus seguidores: «En cuanto a la TV pienso que siempre será mejor ver dos por la noche, en consecuencia, solo me resta decirles como Terminator: I´ll be back».