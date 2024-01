Pochy Familia preocupado por músicos que viven con precariedades

En una entrevista al artista Alfonso Vásquez mejor conocido como Pochy Familia en el programa D’ Agenda, este comenta acerca de lo que lo motivo para entrar al mundo de la música. Como también del lenguaje soez y de su preocupación por la cantidad de músicos con años de carrera que viven con precariedades.

Pochy Familia líder de la popular orquesta la Coco Band dijo que uno de los momentos claves para que le gustara la música fue cuando, siendo un muchacho, tuvo “su primer trabajo que consistía en hacerle mandados a las mujeres que trabajaban en el burdel llamado Herminia Night Club”. A quienes en horas de la mañana les iba a comprar frituras y Malta Morena en la Máximo Gómez esquina Nicolás de Ovando.

Este recuerda que cuando él entraba al salón de dicho centro de diversión, veía los instrumentos musicales, le ponía las manos, y lo mandaban a bajar. Por lo que fue Herminia quien le regalo su primer instrumento musical que fue un «pianito». Cuenta que en ese lugar tuvo la oportunidad de ver ensayar a Cuco Valoy, Johnny Ventura y otros famosos que hacían presentaciones artísticas en el lugar.

El interprete de »Salsa con coco», y compositor a los 12 años de la canción » La Negra Pola» la cual la popularizó Cheché Abreu, explicó que el hecho más impactante en su decisión de ser músico fue cuando acompañaba un tío que era camarero al teatro Agua y Luz, y pudo ver tocar a Oscar De León. en ese lugar tocaban importantes artistas como Johnny Ventura, el Conjunto Quisqueya, y los Hijos del Rey; Su tío lo llevaba para que mantuviera con hielo las mesas que le tocaban y justo ahí se dio cuenta que quería ser músico.

Pochy afirma haber tenido una dicha especial

