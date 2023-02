Piden a Shakira que lance tema enseñando las tablas de multiplicar

La BZRP Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap ha sido un éxito rotundo desde su estreno hace poco más de un mes. La canción de Shakira, en la que lanza varias indirectas contra Gerard Piqué por su presunta infidelidad con Clara Chía Martí, se ha convertido en una de las canciones más escuchadas, vistas y comentadas en plataformas.

Además, la canción también ha encontrado un camino para llegar a las aulas de clase, pues en un vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede ver a una maestra solicitando a Shakira que haga una canción con las tablas de multiplicar para que sus alumnos las aprendan.

En el vídeo, que ya cuenta con más de 56 mil reproducciones, se puede ver a varios niños en una clase de una escuela cantando y bailando al ritmo de la estrofa.

«Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique».

La maestra se sorprende al ver que los alumnos se saben de memoria la canción de Shakira y aprovecha para pedirle a la cantante colombiana que haga una canción con las tablas de multiplicar para ayudar en la educación de los niños.

La BZRP Music Sessions #53 se ha convertido en un éxito no solo en el mundo de la música, sino también en la cultura popular y en el aula de clase, por tal motivo la solicitud de la maestra muestra cómo la música puede ser una fuerte herramienta en la educación y cómo puede llegar a diferentes generaciones de manera efectiva y divertida.