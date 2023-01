A horas de su estreno, la canción de Shakira y Bizarrap llegó a las 34 MM de reproducciones

Las especulaciones respecto de lo que sería la colaboración entre el argentino Bizarrap y la colombiana Shakira superó todo lo imaginado y apenas a 12 horas de su estreno mundial ya superó las 25 millones de reproducciones. De esta forma, el video se convierte en uno de los más visualizados en la historia de YouTube, compartiendo el podio con la aplanadora de BTS entre otras bandas, y deja muy por debajo a otro de los latinos que durante años inundó todos los medios, como Despacito.

El pasado 9 de enero sorprendió ver tanto en las playas de Miami como en las de Mar del Plata a un avión que llevaba un enigmático cartel que rezaba: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tu 11/01/23”. Así, sin más, comenzaron las especulaciones respecto de cuál sería el mensaje que se intentaba dar. Y fue poco el tiempo que pasó para que se devele el misterio, y no era nada más ni nada menos que la Music Session #53 del argentino Bizarrap. que incluiría la colaboración de la colombiana Shakira.

Incluso, al momento del productor argentino confirmar con un posteo en su cuenta de Instagram los detalles de la nueva sesión, en pocos minutos ya había conseguido más de 6 millones de likes.

La colaboración entre Shakira y Ozuna, en «Monotonía», había sido el esreno más importante en español de 2022

Estrenado finalmente a las 7pm hora de Colombia (las 6 PM de México y las 21 hs de la Argentina), el video se convirtió en un éxito de inmediato y no tardaron en aparecer desde youtubers reaccionando a la canción y desmenuzando palabra por palabra la letra, hasta algunas reversiones y distintas maniobras para tratar de capturar alguna visitan teniendo en cuenta el éxito de la versión original.

Consolidado como el video número 1 en tendencias en la plataforma, ya superó por lejos los números obtenidos en las primeras 24 horas por el tema Monotonía, que la propia discográfica de Shakira había destacado como “el debut más grande en español de 2022′ en la plataforma de vídeos. Es que lo hecho este 11 de enero superó hasta las más alentadores previsiones y tras su lanzamiento, es número 1 en tendencias en la plataforma tanto a nivel mundial como en más de 20 países.

La banda BTS supera todos los récords en cada uno de sus videos

Otros casos

Resta ver cómo seguirán subiendo las reproducciones, porque aún está lejos de los números que maneja el grupo de K-pop BTS, que tiene siempre a sus espaldas a su grupo de fanáticos denominados ARMY que hasta arman tutoriales respecto de cómo y cuándo reproducir los diferentes videos del grupo para que nunca se alejen de lo más destacado. De hecho, en 2021, con el lanzamiento de Butter, lograron una marca histórica: 3,9 millones de espectadores en simultáneo en el estreno de su vídeo en YouTube.

En la actualidad, los récords de visualizaciones en 24 horas se encuentra así:

10) Me! – Taylor Swift Ft Brendon Urie

Lanzado el 26 de abril de 2019, acumuló 65.2 millones de visitas en sus primeras 24 horas y superó en el podio a Thank U, Next de Ariana Grande.

9) Nain bengali – Guru Randhawa

El primer video musical de origen indio en obtener 71.4 millones de visitas en 24 horas, fue lanzado el 14 de julio de 2021.

8) Life goes on – BTS

Lanzado el 19 de noviembre de 2020, obtuvo 71.6 millones de visitas en sus primeras 24 horas en la plataforma.

7) Permission to dance – BTS

Tuvo 72,3 millones de visitas en YouTube en las 24 horas posteriores al lanzamiento, el 9 de julio de 2021.

6) Lalisa – Lisa

La cantante y rapera tailandesa alcanzó 73.6 millones de visitas en YouTube el 10 de septiembre de 2021, día de su lanzamiento.

5) Boy with luv – BTS Ft Halsey

El video alcanzó las 74.6 millones de visitas en YouTube en las 24 horas posteriores a su lanzamiento, el 12 de abril de 2019, e incluso superó los 3 millones de likes en solo las primeras 2 horas.

4) Ice cream – Black Pink Ft Selena Gomez

Alcanzó los 79 millones de visitas en YouTube en 24 horas el día de su estreno, el 28 de agosto de 2020.

3) How you like that – Blackpink

El tema alcanzó las 86.3 millones de vistas el 26 de junio de 2020.

2) Dynamite – BTS

Lanzado el 21 de agosto de 2020, alcanzó 101.1 millones de visitas en 24 horas, hecho que lo convierte en el segundo video de YouTube más visto en ese lapso de tiempo.

1) Butter – BTS

El video su pera todo lo imaginado, no solo las 108 millones de reproducciones en un solo día, sino que también alcanzó los 30 millones de visitas en 2 horas y 20 minutos.