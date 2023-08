Paul Reubens, el actor mejor conocido por su interpretación del personaje Pee-wee Herman, murió, según una publicación en su página verificada de Instagram.

Tenía 70 años.

«Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad», dice el comunicado en Instagram.

«Paul con valentía y en privado luchó contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter notable Y generosidad de espíritu», decía la publicación.

Reubens dejó un comunicado con su equipo para compartir con el público después de su muerte

“Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años”, escribió Reubens. “Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.

Nacido en Peekskill, Nueva York, Reubens creció en Sarasota, Florida, y desarrolló una afinidad por la comedia desde el principio de su vida que atribuyó en parte a que Sarasota era el hogar de invierno de Ringling Bros. y Barnum Circus.

En sexto grado, mientras asistía a la Escuela Primaria Southside, Reubens se subió a un escenario por primera vez como Nick Burns en “A Thousand Clown”s en The Players Theatre. Mientras estaba en Brookside Junior High, apareció en The Players en «The Riot Act», «Camelot» y «On A Clear Day You Can See Forever».

Dirigió el club de teatro de su escuela secundaria y apareció en papeles protagónicos en producciones de «The Comedy of Errors», «My Fair Lady» y «Guys and Dolls». También fue votado como «Más talentoso» durante su último año.

Después de graduarse de la escuela secundaria, Reubens se inscribió en el departamento de teatro de la Universidad de Boston antes de mudarse a Los Ángeles para asistir al programa de actuación en el Instituto de las Artes de California, la nueva escuela fundada por Walt Disney.

Fue después de la universidad que Reubens creó el personaje icónico Pee-wee Herman mientras era miembro del famoso grupo de improvisación de Los Ángeles, The Groundlings.

“The Pee-wee Herman Show” se estrenó en The Groundlings Theatre en 1981 antes de mudarse a The Roxy en Sunset Strip. Donde se presentó durante cinco meses sin precedentes.

La transmisión de HBO del programa presentó al personaje de Pee-wee Herman a una audiencia nacional

Más tarde, el personaje fue llevado a la pantalla grande en la comedia de 1985, «Pee-wee’s Big Adventure», que Reubens coescribió.

Reubens pasó a crear, coescribir y codirigir la serie «Pee-wee’s Playhouse» en CBS. Donde la serie ganó 22 premios Emmy durante su ejecución de 1986 a 1991. Reubens fue nominado a 14 premios Emmy durante su carrera. Ganando dos veces.

En 2010, produjo, coescribió y protagonizó una reposición actualizada de «The Pee-wee Herman Show» en Los Ángeles. Más tarde, la producción viajó a Broadway y se estrenó con excelentes críticas en el Teatro Stephen Sondheim.