Santo Domingo, RD.- La periodista y comunicadora Camila García Durán vuelve a la pantalla chica con “Para Contarlo”, una nueva propuesta de temporada que se estrenará en Telesistema este 18 de junio a transmitirse todos los domingos a las 10:30 pm por tres meses.

Según apunta una nota de prensa, la temática comprende una docena de reportajes que abarcan testimonios, trayectorias, historia, cultura, deporte, entre otros asuntos, donde diversas personas son el hilo conductor de cada episodio en el que narran anécdotas de vida dignas de escuchar, por su esencia aleccionadora.

“Para Contarlo nace del deseo de darle un espacio y una voz a lo que realmente merece la pena; al montón de gente buena que tiene nuestro país, a la riqueza de nuestra cultura, a nuestras glorias deportivas, al talento de nuestros músicos, a la gallardía de cualquier ciudadano de a pies que se levanta cada día a trabajar en silencio para dejar su patria un poquito mejor de lo que la encontró”, dijo García Durán.

Asimismo, manifestó que viene ideando este proyecto desde hace mucho tiempo, y aunque ha sido un proceso largo en el que se ha involucrado desde la producción, hasta la edición final, cada minuto ha valido la pena, pues entiende que ha logrado materializar una propuesta de calidad, que espera los televidentes reciban con gusto en sus hogares.

“A cada una de las personas que se me han cruzado en el camino y que de alguna manera me han hecho estar aquí hoy, que sepan que no las olvido. A esos que son mi roca, mis incondicionales que me han sostenido y creído en mi cuando ni yo misma lo he hecho, me falta vida para agradecerles”.

Sobre Camila García

Camila García Durán es egresada de la escuela de Comunicación Publicitaria por la Universidad Iberoamericana (Unibe), posee una Maestría en Comunicación de masas y Periodismo por la Universidad Internacional de la Florida (FIU). En diciembre de 2022 anunció que cerraba una etapa en su vida y se despedía de un programa de televisión diario en el que laboraba desde el 2020.