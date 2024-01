Pamela Sued presenta evolución de su padre, José Guillermo Sued

SANTO DOMINGO, RD.-Con un emotivo audiovisual en la red social Instagram, la comunicadora Pamela Sued mostró la evolución de la salud de su padre, el locutor José Guillermo Sued.

En el audiovisual, al que Pamela presenta como «el chichí caminador», muestra al locutor caminar un tramo sin ayuda de bastón, abandonando su silla de ruedas.

«Les presento el gran espectáculo «El Chichí Caminador» me escapé literalmente por 24hrs a Barcelona para abrazar a los míos», escribió Pamela Sued.

Sigue explican que hace varias semanas, cuando lo visitó en el centro de terapias en el que se encuentra en España, su padre no podía caminar y que en esta ocasión recibió una sorpresa, gracias a la fe y voluntad.

Recordamos que el veterano locutor José Guillermo Sued, quedó tetrapléjico después de sufrir un accidente en la terraza de su casa en Jarabacoa.

«Para ustedes que a diario me preguntan por mi papá… mírenlo ahí. Esta vez me sorprendió el a mi. Hace 3 semanas estuve aquí y el aún no lograba caminar solo. Es sorprendente todo lo que se puede lograr cuando hay Fé y voluntad [ más el acompañamiento de grandes profesionales]….Orgullosa de ti pa’ apuesto a ti hoy y siempre. Te amo hasta el infinito y más allá», finaliza.