Pablo Lyle sentenciado a 5 años de prisión por homicidio involuntario

Miami.- Tras una audiencia de más de tres horas, Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años en Pablo Lyley luego ocho en libertad condicional ante la corte de Miami, Florida en Estados Unidos. La jueza Marisa Tinkler Méndez tomó esta decisión el 2 de febrero de 2023, pero el proceso legal se pospusó en al menos cinco ocasiones.

Además de mencionar que Pablo Lyle tiene 30 días para presentar una apelación a partir del 3 de febrero. Los ocho años de libertad condicional serán para que asista a clases de manejo de la ira, además de que deberá cumplir con 100 horas de servicio comunitario; sin embargo, aún está por definirse en que consistirá.

“Nadie aquí va a salir satisfecho u olvidar el dolor causado porque no se puede olvidar lo que ya ocurrió, solo podemos intentar influir en el futuro”, mencionó también la impartidora de justicia minutos antes de dictar la sentencia.

De acuerdo con Marisa Tinkler, al cumplir la sentencia que le impuso la corte, el actor volverá con su familia y podrá tomar tiempo para aprender de lo que ha sucedido y pensar en la terrible decisión que tomó ese día respondiendo “quizá a la rabia y al insulto”.

Fue el 31 de marzo de 2019 cuando el actor golpeó a Jesús Ricardo Hernández después de un altercado de tránsito, posteriormente, el cubano fue trasladado al Hospital Jackson Memorial y murió cinco días más tarde.

“Ese día, creo que actuó no por temor, si no por su carácter y con rabia (…)el testimonio forense demostró que el puñetazo fue fuerte y que aunque no dejó lesiones externas, causó lesiones internas y desencadenó una serie de eventos que terminaron en la muerte del señor Hernández”, dijo Tinkler.