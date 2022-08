  Nueva producción dominicana “La Trampa” lista para su estreno en cines

La nueva comedia que coquetea con la acción se estrena el 11 de agosto en todas las salas de cine del país, “La Trampa” es una producción de Caribbean Films, reúne un nutrido reparto de actrices y actores que harán que el público se identifique con cada una de las situaciones que se presentan en esta historia, donde la comedia será el principal ingrediente, con elementos de acción que lograrán mantener la acción de los asistentes.

Con la dirección de Frank Perozo, la cinta rodada en Jarabacoa, tiene a Caroline Aquino, Raymond Pozo, Pepe Sierra y Miguel Céspedes. Cuenta dos historias paralelas, pero con conflictos similares ya que ambas enfrentan “Una Trampa” que se debe resolver; por un lado, Aldo (Céspedes) debe resolver una deuda sospechosa provocada por un juego de azar y por otro lado Jaime (Raymond Pozo) reclama el hurto de unas tierras que son de su propiedad. Estas historias se cruzan desatando una serie de sucesos y enredos en medio de la celebración de la boda de Laura (Aquino); cargado de humor donde no se sabe qué más puede pasar cuando se mezclan una deuda, un robo, y una boda.

De su lado, Frank Perozo indicó que: me siento sumamente orgulloso del resultado final el cual fue gracias a un equipo enorme de grandes profesionales en todas las áreas; siempre que tengo la oportunidad lo menciono porque el equipo de producción junto con los grandes actores que me tocó dirigir me ayuda a que el proceso sea fluido y placentero, por otro lado, algo que me llenó de mucha alegría fue empujar a nuevos actores que buscaban esa primera oportunidad que yo un día también tuve.

“La trampa” se prepara para su estreno en cines de República Dominicana y en septiembre en cines de Puerto Rico, islas del caribe y USA. Esta historia cuenta con un elenco muy diverso que incluye a Kenny Grullón, Yasser Michelen, Melymel, Jenny Blanco; Brea Frank, Claribel Adamez, Franklin Romero Jr., y Jessus Zambrano, además, Gracielina Olivero; Mario Núñez, Fidia Peralta, Barbara Plaza, Francis Cruz, Richardson Díaz y Smith Carbajal. De igual modo les acompañan el cantante urbano Musicólogo, la influencer Tibi Camacho.

La música juega un rol importante ya que cuenta con una variada banda sonora que incluye desde merengue, balada pop y música urbana. Varios temas de los artistas Gabriel, Musicólogo, Manny Cruz ft Youmaico, Ilegales, Chris Lebron; Lírico, Mozart La Para y Chimbala, forman parte de las escenas más importantes de esta trama.

Con esta nueva producción Caribbean Films continúa apostando al humor con historias que contengan mensajes positivos y de motivación para toda la familia; y que logren conectar no tan solo con el mercado local sino también con el público latino en general. Esta producción se realizó gracias al apoyo de sus inversionistas La Cervecería Nacional Dominicana con su marca presidente, Altice, Megacentro, y Hageco. Así como también fue extendido el agradecimiento para la Dirección General de Cine (DGCINE).