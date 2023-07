Las Vegas. – No se presentarán cargos después de una breve investigación por el altercado que involucró a la estrella del pop, Britney Spears, al novato de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama y un integrante del equipo de seguridad del jugador, informó la policía de Las Vegas el viernes.

Spears dijo que había sido golpeada por un guardia de seguridad mientras trataba de acercarse a Wembanyama cerca de un restaurante en un complejo de casinos en Las Vegas el miércoles por la noche. El jugador francés dijo que una persona, que más tarde le dijeron que había sido Spears, lo había sujetado por la espalda.

Spears presentó un reporte a la policía, alegando agresión. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas dijo que su investigación había concluido y “no se presentarán cargos contra la persona involucrada”.

La policía dice que videos de vigilancia muestran que Spears se golpeó inadvertidamente en la cara después de que su mano fuera apartada de Wembanyama.

Wembanyama tiene programado hacer su debut en la Liga de Verano de la NBA con los Spurs en Las Vegas el viernes por la noche.

El adolescente francés de 2,20 metros de estatura fue la primera elección del draft de la NBA el mes pasado y se presenta en la liga con un alto reconocimiento similar a LeBron James en 2003.

El altercado ocurrió el miércoles por la noche; Spears dijo que reconoció a Wembanyama en otro hotel más temprano y cuando lo vio nuevamente en el Aria Resort & Casino “decidió acercarse a él y felicitarlo por su éxito”.

Spears dijo: “un miembro de su equipo de seguridad me empujó con su mano en mi rostro sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derriba y provocó que se me cayeran los lentes”.