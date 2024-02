Natti Natasha: desayuno huevo «pero no el que yo quisiera»

Natti Natasha es la estrella dominicana de los Premios Lo Nuestro 2024 a celebrarse este 22 de febrero. Y, por ello, todos los ojos están puestos sobre ella y, como ya tiene acostumbrados a sus fanáticos, la exponente urbana sigue sorprendiendo con picantes declaraciones.

Una de ellas se la concedió a la plataforma Uforia. En el marco de una entrevista, al preguntarle sobre la forma en la que come todos los días, la cantante aseguró que come huevos, «pero no el que quisiera».

«Desayuno huevo. No el que yo quisiera, pero huevo», afirmó la cantante, despertando de inmediato el comentario de miles de seguidores de las redes sociales.

En las redes, muchos advirtieron un mensaje entre líneas, de la cantante al extrañar a su pareja sentimental y padre de su hija, Raphy Pina, sentenciado en 2022 a tres años y cinco meses, por posesión ilegal de armas de fuego.

Natti Natasha será una de las grandes estrellas que veremos el jueves 22 de febrero en el escenario del Kaseya Center en Miami. Además de presentarse en los premios, Natti figura en las categorías de los nominados con tres menciones: Artista Femenina Del Año – Urbano, Canción Del Año – Pop por La Falta Que Me Haces y Canción Del Año – Pop-Urbano por To’ Esto Es Tuyo.

«Quiero que se mantenga esa adrenalina, quiero que la gente también sienta ese momento, ese big moment no solamente para mí, para todos los latinos, todos los que que me siguen, que me apoyan, es una celebración del álbum Nasty, que lo lancé hace poco, así que va a haber mucho sabor, mucho sabor latino, que es muy importante porque nuestra cultura sigue creciendo», aseguró la dominicana.