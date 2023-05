Muere Gordon Lightfoot la leyenda de la música canadiense a los 84 años

El músico canadiense Gordon Lightfoot, una de las leyendas del folk del país, murió este lunes a los 84 años de edad en un hospital de Toronto, según informó su representante. En abril, el cantautor canceló los conciertos que tenía previstos para este año por problemas de salud, aunque no proporcionó detalles sobre su situación. Artistas como Elvis Presley, Bob Dylan, Neil Young, Barbra Streisand, Eric Clapton, Olivia Newton-John o Jerry Lee Lewis fueron los intérpretes de algunas de las más de 500 canciones que escribió.

En Canadá, Lightfoot es considerado como uno de los artistas que mejor personificó la esencia del país en sus canciones, desde su clima a su paisaje pasando por sus habitantes. Tras conocerse su muerte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo en Twitter que Canadá “ha perdido a uno de sus principales cantautores”.

We have lost one of our greatest singer-songwriters. Gordon Lightfoot captured our country’s spirit in his music – and in doing so, he helped shape Canada’s soundscape. May his music continue to inspire future generations, and may his legacy live on forever. To his family,…