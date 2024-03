Muere el actor Ron Harper de Peal Harbor y la serie El planeta de los simios

Ron Harper quien era actor de Tierra de los perdidos y la serie El planeta de los simios, falleció a los 91 años de edad, debido a causas naturales. Así lo informó la hija del actor, Nicole Longeuay a The Hollywood Reporter.

Harper empezó su carrera sustituyendo a Paul Newman en la obra de teatro ‘Sweet Bird of Youth’ de Broadway en 1959. Poco tiempo después se mudó a Hollywood y consiguió su primer papel en televisión en ‘Calibre 44′. Tras varios episódicos, fichó por la serie 87th Precinct’, en la que dio vida al detective Bert Kling y actuó junto a Norman Fell, Robert Lansing, Gregory Walcott y Gena Rowlands.

Habitual de televisión

Fue un habitual de telenovelas, incluyendo Where the Heart Is, Love of Life y Generaciones, en la que apareció en 62 episodios. También interpretó al marido de Connie Stevens en la comedia ‘Wendy and Me’ y fue el astronauta Alan Virdon en la serie de ‘El planeta de los simios’ de CBS (cancelada tras 14 episodios). Participó en la tercera temporada de ‘Tierra de los perdidos’ y en 22 capítulos de ‘Otro mundo’. Le pudimos ver además en ‘Melrose Place’, ‘El ala oeste de la Casa Blanca’, ‘Sensación de vivir’, ‘Yo y el mundo’.

Sus créditos cinematográficos incluyen papeles en ‘Pearl Harbor’, ‘Below Utopia’, ‘La extraña pareja, otra vez’, ‘Ultimátum’, ‘Temporada salvaje’, ‘Paralizados por el miedo’, ‘Touched’ y ‘El secuestro de Hannah’, que fue su último trabajo ante las cámaras, una tv movie de 2015.