¡Nadie se lo esperaba! Mira donde están juntos la rapera dominicana Ice Spice y Ben Affleck

Ben Affleck regresa para representar a Dunkin’ Donuts, pero esta vez con un colaborador poco probable: ¡Ice Spice !

En un nuevo comercial que se emitió durante los VMAS el martes por la noche, la pareja se sienta para intentar idear una colaboración.

«Las cosas con Dunkin’ van bien, ¡gran promoción!» dice Affleck al comienzo del anuncio. «Me nombraron embajador de la marca».

Luego, el comercial pasa a Affleck y Ice Spice, quienes están sentados juntos (algo que muchos creen que fue un truco de edición) tratando de generar ideas.

science, algebra, formulas, SWAG



Try the new Ice Spice Munchkins® drink NOW! pic.twitter.com/dxzeeBSvii