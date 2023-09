Mira el hermoso homenaje a los 50 años del hip-hop en los VMAS 2023

Los MTV VMAS 2023 salieron con un homenaje al Hip Hop. La última actuación de la noche, repleta de estrellas, que tuvo lugar justo antes de que se anunciara el Vídeo del Año, celebró el 50 aniversario del género.

El enorme número contó con apariciones de Darryl «DMC» McDaniels de Run-DMC, «Human beatbox» Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five, LL Cool J, Lil Wayne y Nicki Minaj, quien también actuó como maestro de ceremonias del noche.

Homenaje

El tributo comenzó con Grandmaster Flash y los Furious Five interpretando su clásico de 1982 «The Message», antes de que Doug E. Fresh y Slick Rick aparecieran para «The Show». Luego, Nicki irrumpió en su éxito de 2009 «Itty Bitty Piggy», antes de lanzar su reciente sencillo «Red Ruby Da Sleeze». Luego, Lil Wayne subió al escenario con «A Milli», antes de que LL Cool J trajera a la audiencia a finales de los 80 y principios de los 90 con «I’m Bad» y «Mama Said Knock You Out».

DMC de Run-DMC luego se unió a LL para interpretar «Here We Go», antes de que los demás artistas volvieran al escenario para finalizar el número con la versión de Run-DMC de «Walk This Way».

Si bien duró unos 10 minutos, algunos en línea sintieron que no hacía justicia al aniversario: querían una muestra más amplia de artistas.

La actuación fue la primera en los VMA de Grandmaster Flash y Furious Five. Mientras tanto, DMC hizo historia en los VMA por primera vez en 1985 cuando Run-DMC interpretó «Walk This Way» junto a Joe Perry y Steven Tyler de Aerosmith.