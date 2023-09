¡Derroche de arte! Mira como fue la tan esperada presentación de Shakira en los VMAS 2023

Shakira, deslumbró en el escenario de los Premios MTV VMAS a los Videos Musicales 2023 este martes, cuando ofreció una actuación electrizante antes de recibir el Video Vanguard Award, uno de los máximos honores de la noche.

Al comenzar su potente popurrí con “She Wolf”, la superestrella colombiana apareció dentro de una especie de cubo, cambiando de posturas de yoga como en trance antes de pasar de un movimiento robótico a uno fluido.

~ Watch Shakira performing a medley of her hits at the #VMA as a celebration of her Video Vanguard Award!

~ Mira la presentación de Shakira en los #VMAs como celebración del premio Vanguard que recibió hoy! pic.twitter.com/SuNIjoxfhQ