Miguel Bosé y Rauw Alejandro juntos en un disco de reguetón

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro prepara para este viernes el lanzamiento de su próximo disco, ‘Playa Saturno’ y ha sorprendido a sus seguidores tras anunciar las canciones que formarán parte del proyecto. Entre las colaboraciones del nuevo álbum destaca un nombre del español Miguel Bosé.

El intérprete compartió la lista de canciones de su próximo trabajo y ha destacado su unión con el cantante de ‘Amante bandido’ en la canción ‘Si te pegas’. Podría tratarse de un tema de reguetón, género con el que Bosé experimentará por primera vez, ya que el puertorriqueño ha informado de que el disco estará dedicado a este estilo.

Rauw Alejandro habla de Saturno

«Todavía sigo por ‘Saturno’, un álbum que es muy especial para mi, donde pude experimentar y jugar con otros sonidos musicales, proyecto que también me ha permitido girar el mundo entero. Pero mientras giraba no dejaba de pensar en el verano, estación que guarda muchos de mis recuerdos y aventuras cerquita de la playa en Puerto Rico, donde la música siempre me acompañó en todas estas vivencias», escribió el artista de ‘Todo de ti’ en sus redes sociales.

Bosé llevaba ocho años sin cantar en directo cuando hace apenas un mes se atrevió a cantar en el programa de ‘Cover Night’ dónde era jurado. Cantó la canción de ‘Te amaré’ tras cinco años apartado de la música y es que la última vez que actuó fue en su gira ‘Estaré’ y en el Festival de Viña del Mar en 2018.