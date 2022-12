El norte de México recuerda los 10 años de la muerte de la diva Jenni Rivera

A 10 años de la muerte de la cantante Jenni Rivera, la «diva de la banda», habitantes del norteño estado de Nuevo León, donde cayó la aeronave que la transportaba, la recuerdan con admiración y cariño, aunque lamentan la falta de recursos para rendirle un homenaje.

Jesús Humberto Sánchez, secretario de Ayuntamiento del municipio de Iturbide, donde se desplomó la avioneta, compartió que ante la precaria situación económica solo honrarán a «la gran señora” con una ofrenda floral y una guardia de honor.

“No se tiene contemplado ningún evento ya que la situación económica del municipio está un poquito afectada. Sí se debiera y sí se quisiera organizar algo, pero ahorita las condiciones no lo están permitiendo”, dijo el funcionario municipal.

Jenni falleció en un accidente aéreo en la sierra de Iturbide, en el norte de México, el 9 de diciembre de 2012 tras haber ofrecido un concierto en la Arena Monterrey, en la segunda metrópoli más grande de México.

La unidad se desplomó a la altura del ejido Tejocotes tras desplazarse a 27.000 metros de altura.

La cantante viajaba acompañada de cuatro personas y dos tripulantes del Lear Jet 25 en el que iba rumbo a Toluca, capital del céntrico Estado de México.

“Vamos a ver si para el próximo año se le puede organizar algo ya más propio y más adecuado y publicitado para que la gente se dé cuenta y pueda asistir”, señaló Sánchez.

En la plaza principal de Iturbide se halla un busto en recuerdo de Rivera en el que se instaló una ofrenda floral y habitantes del municipio acuden para tomarse la fotografía del recuerdo.

Sánchez expuso que antes de realizar un evento para Rivera se priorizaron temas como la salud por los escasos recursos en las “arcas municipales”.

“Con la situación de la influenza y las enfermedades respiratorias con los ciudadanos, le estamos dando prioridad a la salud de la gente y resolver problemáticas de primera necesidad y dejando un poquito atrás, aunque no se quiera, lo cultural”, indicó.

Conquistó corazones

Aunque Janney Dolores Rivera Saavedra, verdadero nombre de la cantante, falleció hace una década, sigue presente en la memoria y corazón de muchos fanáticos, como Luz María Sauceda, quien la recordó cantando una de sus canciones al pie de la estatua colocada en la plaza principal de Iturbide.

La exmaestra comunitaria y actual trabajadora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal contó que siempre se identificó con la música de la artista porque representa el sentir de muchas mujeres mexicanas.

“A mí desde siempre me han gustado sus canciones, desde que empecé a escuchar su música, siempre me han gustado sus canciones, de hecho en concursos las he cantado y he ganado”, relató.

En sus 20 años de carrera, Jenni Rivera vendió más de 20 millones de copias de sus discos y se hizo acreedora a más de 50 premios y reconocimientos, incluyendo Billboard Music Awards, Premios Billboard y Premio Lo Nuestro.

Saucedo aseguró que Jenni es un ejemplo para muchas mujeres que decidieron dejar una relación abusiva gracias a sus letras.

“Nosotras, mujeres, nos identificamos con su música, con la letra, con todo lo que dice porque lo que pasó ella lo hemos pasado muchas mujeres, y por eso yo me identificó con sus canciones y con su vida”, expresó.

La familia de Jenni: ausente

Aunque otros años los familiares de Jenni Rivera, como su papá Pedro o su hermano Lupillo, han visitado el lugar en la sierra en donde cayó la aeronave, este año se desconoce si asistirán.

El secretario del Ayuntamiento mencionó que por lo regular llegan de imprevisto y colocan flores en donde está la cruz que señala el sitio en el que se desplomó la unidad.

Mencionó que aunque han pasado 10 años de su ausencia física, ni sus fanáticos ni sus familiares, así como la gente de Iturbide la han olvidado.

Incluso en el “Restaurante plaza”, ubicado a un costado de la plaza principal del Ayuntamiento, sus propietarios colocaron dos fotografías de “la diva de la banda” en señal eterna del recuerdo a su memoria.

