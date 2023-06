Martínez Brito: «No pensé que Santiago me hiciera eso»

El abogado y comunicador José Martínez Brito habló por primera vez de su desvinculación del programa Esto No Es Radio de Alofoke Media Group, luego que se conociera su cancelación de ese espacio el día viernes.

«Yo nunca pensé que Santiago (Matías) hiciera algo como esto e iba a entender que yo no tenía derecho a tener conocimiento de por qué tomo la decisión» enfatizó Martinez Brito en una transmisión en vivo este fin de semana junto a Ariel Santana y Ramón Tolentino, ambos compañeros del abogado y comunicador en el programa.

Prosiguió Martínez Brito. «Se habla de que me entregaron carta, a mí no me entregaron ninguna carta. Se habla de que a mí me liquidaron, No, a mí no me han liquidado. Que me dieron vacaciones, no, a mí no me han dado vacaciones. Simplemente una asistente me comunicó en la mañana: ‘usted no va a venir más al programa. Entregue su carnet y su llave».

Dirigiéndose a Ariel Santana y Ramón Tolentino, el abogado les enfatizó que «mi amistad con ustedes es tal que yo no diría nada sin antes consultarlo con ustedes. Si ustedes no saben nada, pues yo menos». Seguidamente, dejó claro que «yo lo que hice fue una jugada política. Un derecho que me asiste, que es constitucional, que es mío, que nadie puede creerse dueño de eso y al otro día estaba desvinculado».

La empresa anunció que la decisión se tomó por motivos administrativos, sin proporcionar más detalles sobre la situación.

Martínez Brito, conocido también por su activismo político, es el primer panelista desvinculado del programa en sus dos años de fundación. Durante más de un año, el destacado comunicador formó

parte de Esto No Es Radio, debatiendo temas de política, justicia y sociedad que eran relevantes en el ámbito público.