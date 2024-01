Los looks de las celebridades en la alfombra roja Premios Emmys 2024

Este lunes se celebraron unos de los premios más conocidos por los amantes del cine y del streaming. Los premios Emmy, se encargan de galardonar la excelencia televisiva en Estados Unidos. El evento se realizó con todo su esplendor en el icónico Peacock Theatre de Los Ángeles.

La magia de los Emmy se encarga ofrecer reconocimiento a las mejores producciones; el evento se convierte también en una pasarela de moda, donde las celebridades muestran todo su glamour a través de sus looks. El portal de noticias Infobae, tuvo destacados diseñadores que realizaron una mirada detallada a la moda en la noche de los Emmy, donde cada prenda y accesorio se convierte en una expresión artística en el telón de fondo de la aclamada industria televisiva.

Looks en los Premios Emmy 2024

Katherine Heigl

“Muy extravagante y sensual Katherin, con un look de reminiscencia de los años 60 en lujo y glamour. Es un vestido strapless de diseño y exquisito género con arrastre. Los detalles de clutch, make up y peinado al igual que las joyas son exquisitos”, apuntó Profumo sobre la actriz.

Christina Ricci

La actriz “tiene el estilo de Ricci. El traje y el sobre son de Yves Saint Laurent”. Por su parte, Blanco sumó: “Christina estuvo muy inteligente porque usó un vestido inspirado en los años 20, en cierta medida. En maquillaje y peinado, es como si fuera una película de cine mudo. El look la favorece muchísimo y es para ella. Es de terciopelo. No me gusta el clutch que es demasiado grande. Más que un clutch es un mega sobre”.

Selena Gómez

“Impactante Selena con un vestido semitransparente, muy acorde a la gala. Excelente make up y peinado. Muy bien el género, aunque me hubiera encantado que su traje tuviera más falda, más volumen y más impacto. De igual manera, está correcta y bellísima como nos tiene acostumbrados”, dijo Profumo sobre Selena Gómez.

Y Blanco añadió: “Selena con un look de Oscar de la Renta. Hecho a medida en pétalos de lentejuelas, con una base de seda natural que realmente está muy bien para ella. La parte del corset, de arriba, la favorece y le queda muy bien”.

Tom Hiddleston

En el caso de Tom Hiddleston, el análisis de Patricia Profumo fue el siguiente: “Muy buena elección para Tom y hay que reconocerle que también sabe posar para la foto. De igual manera, sabe escoger sus looks de gala a la perfección, un correcto smoking combinando el raso brilloso de la solapa con la gris acerada corbata”.

Camila Morrone

“Claramente, es un gran vestido y muy simple, pero que, de todas formas, es todo por la terminación que es estilo sirena”, postuló Blanco sobre el look de Morrone.

Pedro Pascal

“Clásico Pedro Pascal, en los Emmy pudo ponerse con el accidente de su brazo. Correcto, sobrio y clásico. No puede fallar con el pantalón negro y un clásico sweater acompañado de una camisa de gala y corbata. Es un outfit particular, pero perdonado por su accidente en el brazo”, aportó Profumo sobre la elección del actor.

Kourtney Kardashian y Travis Barker

Los dos eligieron un estilo masculino. Ella, Kourtney, con escote, claramente, y él cerrado con camisa y moño. Los dos totales black. Esperaba más de ella porque está todo permitido y se quedaron en la mitad, están un poco aburridos, más allá de que los trajes son impecables”, sostuvo Blanco en los Emmy.

Joy Sunday

“Joy Sunday mostró dos piezas blanco que se acerca mucho a los años 70, con el vestido encima del pantalón, el lazo que cae detrás. Se hace como una mezcla de épocas, el blanco a ella le queda muy bien”, dijo Matilda Blanco.

Jenna Ortega

“Es un íntegro vestido de alta costura de Dior, totalmente bordado a mano en cristales e hilo de seda”, repasó Arce, sobre el look de Jenna Ortega, una de las celebridades más aplaudidas en la gala.