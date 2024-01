¡Aquaman sin casa! Conoce la razón por la que Jason Momoa vive en la calle tras divorcio

La estrella de Aquaman ha transformado la carretera en su hogar temporal en una expedición creativa que va más allá de la actuación

Jason Momoa ha dejado de tener una residencia fija, pero esto no parece ser un inconveniente para él. Recientemente, la estrella de Aquaman ha transformado la carretera en su hogar temporal en una expedición creativa que va más allá de la actuación: un viaje en el que la cultura y la adrenalina se combinan. Lejos de resultarle incómodo, su estilo de vida nómada fue una elección crucial que surgió a raíz de poner en marcha su nueva docuserie llamada “On the Roam”.

En una revelación sorprendente tras su divorcio con Lisa Bonet, el actor de 44 años compartió con Entertainment Tonight que, en este momento, “ni siquiera tengo casa” porque “vivo en la carretera”. Esta nueva y fascinante forma de vivir, según Momoa, coincide con su enfoque actual en su nueva producción para Max, en la que se embarca en la aventura de explorar la vida de diversos artesanos en pueblos alejados.

La docuserie “On The Roam”, que se estrena este 18 de enero en la plataforma Max, sigue al actor de Juego de Tronos en su recorrido por Estados Unidos, visitando y conversando con artistas manuales que trabajan en la creación de piezas únicas como motos centenarias, choppers, instrumentos y mucho más.

Estos objetos de colección tienen un final benéfico, ya que se subastan para apoyar diferentes causas. Sin un lugar fijo donde almacenar estas piezas, está claro que la naturaleza itinerante de la vida actual de Jason le viene bien en su estado actual de exploración y producción.

«Me vas a encontrar en la carretera»

El actor hawaiano también compartió detalles sobre cómo ha sido su vida en la carretera. Sorprendió a la gente al salir del asiento trasero de un automóvil cuando llega a las ciudades para la grabación de su docuserie. “Siempre estoy en sitios raros”, dijo. “Me vas a encontrar en la carretera. Me pasa todo el tiempo. Dicen: ‘¿Qué demonios haces en nuestra ciudad?”.

Momoa también explicó cómo surgió la idea de registrar con un equipo de cámaras a remolque sus aventuras en búsqueda de inspiración. “Me encanta la idea de estar con la gente corriente y hacer mi trabajo, que es filmar, y luego enseñárselo. Y así, creo que al hacer eso durante tanto tiempo, llegué a sentir curiosidad por ello”, reveló.

Fuente: Infobae