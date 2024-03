Locutora dominicana gana primer lugar en el reto: The Voice is Blind, de VO Atlanta

Voice Over Atlanta es el evento más importante para locutores a nivel mundial

La locutora dominicana radicada en Canadá, Martha Miches, hizo historia al obtener el primer lugar en el desafiante concurso: The Voice is Blind, celebrado en el marco de la prestigiosa conferencia de locución VO Atlanta 2024.

Este evento, reconocido como la cumbre más grande y completa de la industria, reunió a destacados profesionales de la locución de todo el mundo en Atlanta, Georgia.

Martha Miches, demostró su destreza y versatilidad en un exigente escenario, compitiendo con 30 destacados talentos latinoamericanos. «Este logro marca un hito en mi carrera profesional, que representa un firme reconocimiento a años de dedicación y pasión por el arte de la locución», expresó.

El desafío consistió en interpretar textos bilingües en locución comercial, sin contar con preparación previa y con la dificultad añadida de que los jurados evaluaron las interpretaciones con los ojos tapados, centrándose únicamente en la calidad vocal y la entrega del mensaje.

Como reconocimiento a su destacada participación, Martha Miches recibió varios premios que incluye mentorías, un soundproof booth valorado en cinco mil dólares, sesiones de coaching y un micrófono de alta calidad, entre otros reconocimientos.

La producción del concurso estuvo a cargo de Valentina Latyna, reconocida actriz, locutora y directora con sede en Los Ángeles, California; junto a Linda Del Grego, experimentada actriz que ha dejado su marca en numerosas producciones televisivas y telenovelas.

El panel de jurados del desafío estuvo compuesto por destacadas figuras de la industria, como César Corredor, de Colombia, comediante y libretista; Jane Santos, una dominicana quien es la voz oficial en español de Michelle Obama y también directora de audiolibros; Rona Fletcher, locutora mexicanoamericana, directora y coach vocal; Zuleika Z, locutora bilingüe y productora de comerciales de radio, mexicana con sede en Seattle; y la renombrada directora de castings estadounidense Tina Morasco, quien actuó como invitada de honor.

La victoria de Martha Miches en The Voice is Blind no solo destaca su talento y habilidades, sino que también pone en alto la bandera dominicana y la consagra como un ejemplo de excelencia y dedicación en la industria de la locución. Un triunfo que inspira a futuras generaciones de talentos para alcanzar sus metas con pasión y perseverancia.

Sobre VO Atlanta

VO Atlanta es reconocida como la conferencia más grande y completa de la industria de la locución, ofreciendo a los profesionales una plataforma para mantenerse actualizados con las últimas tendencias, habilidades de desempeño y prácticas empresariales. Este evento anual atrae a expertos y entusiastas de todo el mundo, consolidándose como un espacio fundamental para el crecimiento y desarrollo en el campo de la locución.

Sobre Martha Miches

Martha Miches es una destacada locutora dominicana, graduada en el año 2007 de la Escuela de Locución Profesor Otto Rivera; egresada de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y con una maestría en comunicación corporativa. Recientemente, completó el programa de Locución Internacional y Doblaje en A Voz Academia, Colombia. Su experiencia incluye colaboraciones con reconocidas marcas y su compromiso con el crecimiento y la diversidad de la comunidad dominicana migrante, la ha llevado a ser miembro activo del Sarnia-Lambton Immigration Taskforce, en Canadá.