‘L’amour ouf’, del francés Lellouche, lleva a Cannes una historia «de amor absoluto»

Cannes, Francia.- El actor y director Gilles Lellouche presentó hoy en la competición del Festival de Cannes ‘L’amour ouf’, una historia de «amor absoluto, sin cinismo, con un romanticismo asumido y una contradicción total» porque se enmarca en un mundo violento, en palabras del realizador.



El personaje de Clotaire -interpretado por Malik Frikah en su adolescencia y por François Civil de adulto- «se construye en la violencia, va de mala en mala decisión», vive con unos padres de acogida y su único ideal es Jackie, a la que encarnan Mallory Wanecque y Adèle Exarchopolos en las dos épocas.



Lellouche adapta la novela homónima de Neville Thompson, cuyos derechos compró hace 17 años. La película construye una historia sobre la transformación de una persona que pasa de los golpes a las palabras, según explicó en una rueda de prensa.



‘L’amour ouf’ (El amor loco, en español) cuenta cómo Clotaitre, un muchacho que no hace nada en la vida excepto divertirse con sus amigos. Eventualmente se enamora de Jackie, una chica criada por su padre tras la muerte de su madre, que estudia y tiene un prometedor futuro. Pero, como era de esperar, el joven empieza a frecuentar ambientes criminales.



Una película bien recibida por la prensa francesa y no tanto por el resto, que Lellouche ha escrito junto a la realizadora y guionista Audrey Diwan, para quien se trata de una historia de amor, pero también sobre cómo se construye una persona a través de sus decisiones.

Trabajo y amor

Cinco años de trabajo para poner en pie este filme en un proceso en el que el director ha dejado a todo el equipo aportar sus puntos de vista y poner todo en duda, aunque él tenía clara la historia que quería contar.



Para él es una historia sobre cómo se sale de la violencia, pero también sobre los diferentes tipos de relaciones amorosas, «un filme de amor, por el amor y con esperanza».



Es el tercer largometraje de Lellouche como director, un trabajo que le gusta más según va cumpliendo años.



«Me da un enorme placer dirigir, cuanto mayor me hago más me gusta, porque estoy en la base de todo el proceso y es algo que intelectualmente me alimenta mucho», explicó.



A su lado, los intérpretes alabaron la faceta de Lellouche como director, y consideran que tiene una gran influencia el hecho de ser actor.



Para Exarchopolos es un director «muy cuidadoso» y «generoso» que hacía sentir bien a todo el equipo en el plató. Asimismo, Civil resaltó que con él «todo es libre y fácil, podíamos discutir todo». «Me ha sorprendido su talento», agregó.

Con información de EFE