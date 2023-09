¡Del odio al amor! La verdadera razón detrás de la reconciliación de Kylie Jenner y Jordin Woods

Leer también: La terrible razón por la que el rapero Blueface podría perder a sus hijos

Es oficialmente oficial, por segunda vez en otros tantos meses, Kylie Jenner y Jordyn Woods han sido vistas juntas en público, pero esta vez, Kylie reveló su amistad reavivada con un nuevo video de TikTok .

Un fan había captado a las ex mejores amigas comprando en Acne Studios en un video que se volvió viral, pero Kylie acabó con todas las especulaciones al compartir su propio video editado de su experiencia de compras juntas.

Su vídeo se centró principalmente en los escaparates de las tiendas: ¡es una asociación! dijo Kylie.

Pero Jordyn era claramente visible al final y en una secuencia a mitad de camino donde está parada junto a Kylie. Es la primera vez que ambos confirman públicamente que han reavivado su amistad.

Fueron vistas juntas por primera vez a mediados de julio cuando se dirigían a un restaurante de sushi, según las fotos publicadas por The Daily Mail. Ninguna respondió en ese momento sobre las fotos.

El origen de la enemistad

La pelea entre las mejores amigas se remonta a 2019, cuando Jordyn fue acusada de salir con el exnovio de Khloé Kardashian, Tristan Thompson . Jordyn negó haber tenido alguna conexión, pero admitió que la había besado.

Según lo informado por TMZ , Khloé nunca puso restricciones a la relación de Kylie con Jordyn, a pesar del drama entre papá y bebé. Sin embargo, Kylie sacó a Jordyn de su vida en ese momento. Ahora parece que las cosas han cambiado.

En 2021, Khloé dijo durante la reunión de Keeping Up with the Kardashians que no «tenía ningún rencor contra Jordyn». Dijo que cree que «la gente comete errores, vive y aprende».

» Tengo que perdonar a estas personas por mí, y depende de ellos perdonarse a sí mismos, ser responsables y aprender y, con suerte, no repetir estos mismos ciclos» concluyó Khloé.

Fue durante esta franca discusión que Khloé dejó en claro que no tendría ningún problema con que Kylie reavivara su propia relación con Jordyn. Las dos habían sido mejores amigas desde 2012.