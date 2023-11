La Materialista explica al mundo con quién se casó

La Materialista cumplió su sueño de casarse como una princesa el pasado sábado 11 de noviembre en el Hotel El Embajador en el mismo lugar que se casó El Alfa en el 2021 y que a tan solo días de noviazgo asistió con su actual esposo, Eury Matos, y este le dijo que la próxima boda sería la de ellos en ese mismo lugar. La pareja se casó por lo civil frente a 200 invitados.

Luego del enlace, La Materialista compartió un emotivo mensaje para explicarle a sus seguidores quién es para ella Eury Matos, su actual esposo.

Así reza el mensaje de La Materialista:

«¿Con quién me case? Con un caballero y no porque me da los buenos días con desayuno en la cama o me abre la puerta del carro, sin duda podría ignorar todo lo antes mencionado porque me hace sentir como una dama, las damas me entienden como los caballeros a él.

Yo me casé con un amigo que me cuida sin medida y me respalda en mis planes. Me casé con un ejemplo de papá que me invita e ilusiona constantemente a la idea de ser madre.

Con un hombre con defectos que son incapaces de opacar las grandes virtudes que en él habitan. Con un guerrero incansable que me mira con ternura y en mi busca descanso y refugio.

Me casé con un chicooo que viene de donde yo vengo, que se ha educado grandemente para abrir paso en el mundo y que reconoce mi historia como yo la suya, nos abrazamos.

Me casé con el chico de la sonrisa más linda y la mirada más tierna que he podido ver.

Con un chico que me mandó hacer un vestido por cada día de semana porque me dijo contigo me gusta exagerar.

Me casé, con un caballero que no deja de sorprenderme y no hablo solo de regalos, enamorada, las enamoradas me entienden.

Decía Manuel Belgrano: A quien procede con honradez, nada debe alterarle, he hecho cuanto he podido y jamás he faltado a mi palabra.

Por favor! Llámemen SEÑORA No me molesta DOÑA!» finalizó el mensaje de La Materialista.