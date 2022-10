Kourtney Kardashian admite se desmayó y vomitó durante su boda en Las Vegas con Travis Barker

Leer también: Así fue la lujosa boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Estados Unidos.-Cuando Kourtney Kardashian le dijo «Sí, acepto» a Travis Barker en una capilla para bodas en Las Vegas en abril, nadie en su familia sabía que estaba sucediendo y, aparentemente, Kourtney tampoco.

El nuevo episodio del jueves de «The Kardashians» se filmó cuando ocurrió la ceremonia secreta y aunque las cámaras de Hulu tampoco estaban allí para las nupcias sorpresa, tanto Kourtney como Travis explicaron a sus amigos, familiares y espectadores lo que realmente sucedió esa noche.

«¿Están casados y nos lo perdimos?» preguntó un productor hacia el final de la hora, cuando Kourtney, en un confesionario, dijo: «Bueno, adivina qué. Supongo que lo que sucede en Las Vegas no siempre se queda en Las Vegas».

Viaje nupcial

Ella explicó que estaban en la Ciudad del Pecado para sus primeros premios Grammy juntos y, mientras comían «el mejor sushi vegano» de todos los tiempos, Kourtney comenzó a buscar lugares donde podrían casarse. Se decidieron por One Love Wedding Chapel porque «era la única abierta a esa hora» e intercambiaron votos frente a la seguridad, el gerente de Barker y «Elvis», quien ofició.

«Pero me desmayé. De hecho, no lo recuerdo», dijo Kourtney. «Sabíamos que Elvis tenía que casarnos. No recordaba que Elvis me cantara caminando por el pasillo, no recordaba que tenía un ramo».

Mientras miraban algunas imágenes de la noche, Kourtney notó que estaba arrastrando las palabras en el video, antes de que todos comenzaran a reírse de cómo Elvis se refirió a ella como «Khloe» durante toda la ceremonia. «Simplemente perdí la cabeza, caí directamente al suelo y no pude levantarme», agregó, mientras Barker dijo que su otra mitad «estaba en uno» esa noche.

«Sin embargo, vomité después, me quité la blusa, me desabroché los pantalones y tuve que caminar de regreso por el hotel con un millón de personas tomándome una foto. Era un kebab caliente y descuidado», continuó, antes de que Barker calificara la noche de «increíble». » y «muy divertido».

La boda no fue oficial, ya que no pudieron obtener una licencia de matrimonio tan tarde en la noche. Si bien dijo que podrían haber recibido uno al día siguiente, decidieron no hacerlo. Los dos, sin embargo, no se arrepintieron. «Realmente estoy viviendo mi mejor vida. No dejes que nadie te diga lo contrario», agregó.

Reacción del clan Kardashian

Los espectadores también vieron cómo la madre de Kourtney, Kris Jenner, y su hermana Kim Kardashian reaccionaron a la noticia una vez que supieron lo que sucedió cuando no estaban presentes.

«No es real. Todos lo hemos hecho, una vez en nuestras vidas», dijo Kim, quien, como señaló el programa, se fugó con Damon Thomas en Las Vegas en el pasado.

«No voy a mentir, sería muy decepcionante si Kourtney se casara en Las Vegas y yo no estuviera allí», dijo Kris. «Kim también lo hizo. Ni siquiera me dijo cuando llegó a casa».

«Estaba borracha como una mofeta, tirada en el suelo, vomitando. ¿Quién quiere casarse así?». Agregó, mientras Kim simplemente reiteró que no era real y que simplemente era algo «divertido» para la pareja.

El baterista de Blink-182 y el fundador de Poosh luego legalizaron las cosas cuando se casaron en un juzgado de Santa Bárbara. Kourtney y Travis luego dijeron «Sí, acepto» por tercera vez en L’Olivetta, una villa propiedad de Dolce & Gabbana en Portofino, Italia, en mayo, con sus amigos y familiares más cercanos.

Con infromación de Toofab