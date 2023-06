Kim Kardashian confesó cuál de sus cuatro hermanas es su favorita

Hailey Bieber logró que la socialité se confiese con ella y revele algunos temas muy personales

Hailey Bieber hace poco estrenó su programa en YouTube que tiene por nombre Who’s in my bathroom?,donde entrevista a varios famosos en un set que parece ser el baño de su casa. Esta semana la invitada ha sido Kim Kardashian, quien confesó cuál de sus hermanas es su favorita y reveló algunos temas muy personales.

En esta entrevista, la socialité dijo que su hermana favorita es Khloé Kardashian. “Recibe un aluvión de críticas y me he vuelto muy protectora con ella, porque creo que se lleva la peor parte. Es muy frustrante, la gente no se para a pensar en que es humana. A veces me altero demasiado”.

Además, se animó a revelar algunos detalles de su vida privada. “Me encanta el helado. En casa soy vegana, pero cuando salgo fuera…”, declaró.

La empresaria también habló de cómo hace para que llevar bien su trabajo, con la familia y la fama. “Creo que el ejercicio que hago cada mañana es lo que me da la paz mental para lidiar con el día”. Asimismo, contó cómo es que lidia con las críticas: “Cuando tienes negocios, niños y gente que depende de ti, tienes que centrarte e ignorar los comentarios del resto. La gente va a creer lo que quiere y no puedes cambiarlo”.

Pero eso no es todo, el amor también fue un tema que tocaron. Pese a que Kim no quiso desvelar con quién había tenido la peor cita de su vida, sí explicó que tiene un celebrity crush.

Le da la razón a Kanye West

Kim comparte una cuenta de TikTok con North, de 10 años e hijo de Kanye West. La cuenta ha acumulado más de 16 millones de seguidores, y a pesar de las críticas que ha recibido la fundadora de Skims, continuó defendiendo su decisión de permitir a North crear contenido en la plataforma.

La socialité dijo en una entrevista con Time que a North le encanta hacer videos de slime y hacer sus pequeños tutoriales de pelo. “Lucharé para que sea creativa”, dijo.

Sin embargo, contó su reacción cuando la pequeña grabó un video en el que hacía playback con la controvertida letra de una de las canciones del rapero Ice Spice. “En cuanto vi la letra, pensé: ‘Oh, no. Vamos a quitarlo’”, dijo Kardashian, añadiendo que se dio cuenta de que había gente en Internet que decía “Kanye tenía razón”, pues su ex esposo desaprueba el acceso de su hija a la aplicación TikTok.