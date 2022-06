Karla Fatule revela que ha estado luchando con una extraña enfermedad

Santo Domingo.- La Actriz y productora Karla Fatule dio a conocer la difícil situación de salud por la que ha estado pasando desde que regresó de viaje con su familia. Manifestó que su vida ha dado un giro, ya que desde hace días su vida ha tenido un gran cambio.

Fatule, escribió que testificó que su cuerpo y cambio radicalmente y desde entonces no ha vuelto a tener la misma expectativa.

“Desde hace 13 días mi vida ha dado un cambio del cielo a la tierra. Estuve de viaje con mi familia y empecé a experimentar hinchazón extraña en mi cuerpo y un malestar descomunal”.



Escribió además, “Mi vida cambió drásticamente; mi cuerpo en 5 días se transformó radicalmente y mi perspectiva sobre la vida no ha vuelto a ser la misma”.



Karla Futule dijo tambien, «Hoy ya con la fortaleza de poder externar públicamente lo que estoy viviendo, me siento en las mejores manos; con los mejores doctores y enfermeras que puedan existir».



Asimismo, agradeció a su familia por hacer lo posible y estar con ellos. “Sin mi familia (ustedes saben quiénes son) estos días no hubiesen sido posible”.



Añadió, “Que hace días pensé que no iba a salir de este hoyo y hoy… Hoy doy gracias porque estoy con el mejor ánimo para ver un futuro hermoso y brillante”.

«Cuando ya los estudios estén avanzados y empiece totalmente mi tratamiento les compartiré en detalles que es lo que tengo porque definitivamente se que con esto que estoy atravesando puedo aprender y ayudar a otros».



Karla Fatule culminó el texto explicando que se siente muy emocionada, ya que está en tratamiento. ‘Estoy muy emocionada, muy. Esto un día a la vez.



Aprendiendo a tener paciencia, ya empecé mi tratamiento y pronto voy a ver a mis hijos después de tantos días. Envíenme todas sus hermosas energías.

Gracias por leerme y estar aquí.