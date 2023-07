Johnny Depp no descarta volver a trabajar en Disney pese a haberse sentido traicionado: “Todo es posible”

El presidente de Walt Disney aseguró que le encantaría que el actor vuelva para interpretar a Jack Sparrow

Johnny Depp no tendría problema en nuevamente trabajar con Disney y volver a interpretar a Jack Sparrow. Según reveló una fuente cercana del actor a la revista People, pese a que él se sintió traicionado por la compañía de entretenimiento cuando fue el momento más complicado de su vida con la denuncia de Amber Heard por violencia de género, podría regresar para hacer más películas o la continuación de ‘Piratas del Caribe’.

En el informe de la revista de espectáculos, aseguran que “todo es posible. Si es el proyecto correcto, (Johnny Depp) lo hará”.

Cabe recordar que, durante el juicio con Heard, el actor de 60 años aseguró que no volvería a trabajar con Disney y Warner Bros, enojado tras cancelarse varios de los proyectos que tenía planeados.

Si bien la fuente no especificó si Johnny regresaría para otra película de ‘Piratas del Caribe’, The New York Times señaló en un artículo, el pasado 5 de junio, que Disney “aparentemente estaba abriendo la puerta” para colaborar nuevamente con el actor.

“Mi sensación era que estos personajes deberían tener un adiós apropiado, por así decirlo. Una franquicia solo puede durar tanto tiempo y hay una manera de terminar una franquicia así y pensé que los personajes merecían tener su cierre, para terminar la franquicia con una muy buena nota. Planeaba continuar hasta que fuera el momento de parar”, reveló el popular Jack Sparrow.

Disney prepara una nueva “Piratas del Caribe”

Hace seis años se realizó la última entrega de la saga, ‘Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’, luego de mucho tiempo Disney señaló que está trabajando en una continuación, pero sin el capitán Jack Sparrow. En ese momento, revelaron que se enfocarían en nuevos personajes, uno de ellos interpretado por Margot Robbie.

“Creemos que tenemos una historia realmente buena y emocionante que honra las películas anteriores y que también tiene algo nuevo”, comentaron en aquel momento.

Sin embargo, ahora que todo el tema judicial de Johnny Depp se aclaró, Sean Bailey, actual presidente de producción de Walt Disney Studios Motion Picture, mencionó que “no hay ningún compromiso por ahora”, en referencia a los actores que estarían en la nueva película, lo que hace pensar que podría volver el icónico capitán.

Además, el productor de la saga, Jerry Bruckheimer, declaró a The Times que su equipo estaba trabajando en “dos guiones de Piratas, uno con [Margot Robbie], otro sin ella”.

Tras el triunfo del actor de 60 años en el juicio, un exejecutivo de Disney le dijo a People que “después del veredicto, Piratas del Caribe está preparado para reiniciar con Johnny como el Capitán Jack de nuevo a bordo. Es un personaje querido y profundamente arraigado en la cultura de Disney”.

Infobae.