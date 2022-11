Johnny Deep apela demanda por difamación de Amber Heard

Leer también: Amber Heard engañó a Johnny Deep con Elon Musk y James Franco

Estados Unidos.- Johnny Depp quiere la victoria total sobre Amber Heard, y acaba de presentar una apelación tratando de obtenerla, alegando que el jurado se equivocó cuando falló a favor de su ex esposa por un solo cargo de difamación.

Johnny, gran ganador del juicio, por mucho, cuando el jurado regresó en su juicio histórico y dijo que Amber lo difamo y tuvo que pagar al actor 10.35 millones de dólares, pero también dictaminó a Amber difamada y le otorgó 2 millones de dólares en multa a Jhonny Deep.

En los documentos presentados el miércoles en la Corte de Apelaciones de Virginia, Johnny dice que el jurado falló erróneamente a favor de Amber, cuando dijo que uno de los abogados de Johnny, Adam Waldman , difamó a Amber al decirle a un medio de comunicación que había mentido al describir una explosión. Pelea que terminó con su matrimonio.

Waldman dijo: «Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y maltrataron el lugar, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911».

En la apelación, Johnny señala que su abogado fue que emitió las declaraciones y no el, y que no debería ser responsable de los comentarios de Waldman. También reveló que el equipo de Amber no pudo probar que Waldman hizo esos comentarios con malicia, un requisito para ganar un reclamo por difamación.

Johnny quiere que la corte revoque al jurado por ese único cargo.Asimismo, Amber también presentó una apelación de los cargos que perdió.

El cheque de $10.35 millones de Amber para Johnny está en espera y, del mismo modo, su cheque de $2 millones para ella está en espera.

Con información de TMZ