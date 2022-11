Jennifer Lawrence: Adele me advirtió que no hiciera esta película, debí hacerle caso

Leer también: Por tiempo indefinido se pospone concierto de Adele en Las Vegas

Estados Unidos.- En un nuevo perfil con The New York Times, Jennifer Lawrence reveló que la cantante de «Easy On Me» le advirtió que no se inscribiera en uno de sus mayores fracasos críticos. El tema surgió cuando reveló que, después de «Los juegos del hambre», podía sentir que sus fanáticos no siempre estaban contentos con sus elecciones de carrera.

«Yo estaba como, ‘Oh no, ustedes están aquí porque yo estoy aquí, y yo estoy aquí porque ustedes están aquí. Espera, ¿quién decidió que esta era una buena película?'», Dijo, antes de que le pidieran que lo hiciera.

Dijo «¡Adele me dijo que no lo hiciera! Me dijo: ‘Siento que las películas espaciales son las nuevas películas de vampiros'». Debería haberla escuchado».

La película

Si bien la película de 2016, que contó con un presupuesto de alrededor de $ 150 millones y coprotagonizó a Chris Pratt, recaudó más de $ 300 millones en taquilla, no se acercó a las expectativas iniciales y también fue un fracaso crítico.

Lawrence dijo que «me dejé secuestrar» por sus representantes cuando se trataba de los roles que estaba eligiendo en ese momento y por eso dejó CAA en agosto de 2018. «Descubrí que muchos cineastas que Realmente amaba y admiraba los guiones que ni siquiera me llegaban», agregó.

Sin embargo, la actriz dejó en claro que no se arrepiente de protagonizar las películas de «Los juegos del hambre», calificándolas de «fantásticas». Pero tuvo problemas para adaptarse al centro de atención que vino con interpretar a Katniss Everdeen.

«Así que los chicos y yo siempre volvíamos a nuestro hotel y bebíamos whisky y nos drogábamos», dijo. «A mi suegra le va a encantar esto. ¡Ya no lo hago, soy mamá!» continuó, antes de bromear: «Ya no tengo miedo de los niños de 13 años. No tienen idea de quién soy».

De las próximas precuelas protagonizadas por Rachel Zegler, Lawrence dijo que pensar en ellas «me hace sentir viejo como el moho». Agregó: «Recuerdo tener 21 años y pensar: ‘Dios mío, un día los reharán y los reharán. ¡Pero seré tan vieja para entonces! ¡Estaré muerta!'».

La última película de Lawrence, «Causeway», llega a AppleTV+ este fin de semana.

Con información de Toofab