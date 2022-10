Viral: «Mi marido es buen hombre y que todos en La Sirena lo sepan»

Esta semana se hizo viral un simpático video donde una mujer grita al aforo de un supermercado de la cadena La Sirena que «mi marido, el hombre que yo amo», es «un buen hombre».

«Mi marido el hombre que yo amo, es un buen hombre y quiero que todos en La Sirena lo sepan» grita la mujer a todo pulmón y frente a la graciosa reacción del que se supone es su marido.

«Levanta a los muchachos temprano para llevarlos a la escuela. A mí ‘me atendió bien’ anoche», agrega la mujer.

Usuarios en redes sociales reaccionaron positivamente al video. Aunque no dejaron de señalar que seguramente era una «búsqueda de sonido» (viralidad) por parte de la mujer, apreciaron el hecho de referirse de esa forma a su pareja.

«Que bonito una muestra de amor hay saber expresar con los hombre son bueno … cada quien a su manera pero es bonito». «Los hombres también necesitan escuchar que son apreciados por sus esposas . Muchas veces las mujeres olvidamos el agradecimiento y mostrarle al hombre que apreciamos todo lo que hace por su familia todos los días . Bien por ella!». «Sea por sonido o no, estos comentarios están llenos de hombres que no tienen quien los presuma y mujeres que no tienen quien las atienda ajajajajaja cuanta envidia señores» fueron algunos de los comentarios.