Una madre soltera con cuatro hijos realizó una curiosa y exigente petición para quien sea su próxima pareja, por lo que se volvió viral en redes sociales.

La mujer detalló que el trabajo y energía que requiere cuidar niños es demasiada, por ello prefiere que su próxima pareja no tenga hijos, ya que con los suyos es suficiente.

“I’m sorry. Yo tengo dos hijos y me vas a aceptar con mis bendiciones, pero yo a ti no te voy a aceptar tus bendiciones. Yo evito el estrés. Yo no voy a cuidar hijos ajenos”, mencionó en un video de años atrás.

Mientras que ahora la madre soltera está buscando nuevamente otra pareja y sus peticiones para ello también han cambiado.

Madre soltera con 4 niños busca novio sin hijos y que la mantenga

“Primero debes saber que tengo cuatro bendiciones de diferente padre. Yo me llevo muy bien con los cuatro padres de mis hijos. Debes saber que me gusta que me den ‘6 rounds al día’, soy muy caliente y fogosa”, mencionó.

Además de estas peticiones, la madre soltera también dijo que uno de los padres de sus hijos apoyará en la relación. Específicamente en la actividad sexual de la pareja.

“Uno te va a apoyar con los rounds (sexo) que me falten. Tú tienes que agradecer eso. Tienes que ser compartido mijo, con algo que yo necesito para ser feliz y es que mi felicidad tiene que ser tu prioridad“, agregó.

El caso se ha vuelto viral en redes sociales, donde se han realizado diversos comentarios, la mayoría de ellos con críticas hacia la mujer.