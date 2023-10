Joven se lamenta por su iPhone nuevo y desata polémica

Una joven se convirtió en el blanco de burlas y críticas en las redes sociales luego de publicar un video en el que aparece llorando desconsoladamente porque su iPhone nuevo se descarga muy rápido.

La usuaria, identificada como @byhermoss, compartió su drama en TikTok. Pero el clip se viralizó en X, la antigua Twitter, por otro usuario llamado @magicoartigas.

Según relató la joven, ella tuvo que comprar un nuevo iPhone porque el que tenía empezó a fallar y pensó que una nueva versión sería mejor. Sin embargo, se llevó una gran decepción al notar que la batería de su dispositivo duraba mucho menos de lo esperado. Además, contó que se comunicó con Apple para reportar esta situación, pero no recibió una respuesta satisfactoria.

“¿Sabes que a los iPhone les está yendo mal? Algunos están yendo horrible. Al mío simplemente la batería no le dura. Como me está dando problemas, he venido a Apple a decir que… ¡Qué rabia! Llego y hablo con una mujer”, empezó explicando la joven, quien ya comenzaba a derramar unas lágrimas.

Luego, continuó diciendo que les explicó la situación a los trabajadores de Apple. Pero ellos no le dieron ninguna solución más que devolverle su dinero. “No lo quiero devolver, no quiero el dinero, quiero el móvil”, insistió la joven.

“Me está angustiando el hecho de que gasté mucho dinero en un móvil, que a mi amigo le va bien y justo a mí me va mal. Tienes que venir a decir que la única solución es que te dé el móvil y me des el dinero, que no puedes hacer nada… ¡Jolines!”, dijo ya en llanto.

La joven señaló que ella insistió en que no quería ningún reembolso por el dispositivo, sino que buscaba una solución, pero el técnico de Apple no le dio la respuesta que esperaba. El video, que dura poco más de cuatro minutos, generó una ola de críticas en su contra, pues internautas aseguraron que estaba siendo “ridícula” al ponerse así por una situación tan insignificante.