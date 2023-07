Harry y Meghan Markle culpan a la reina Isabel de sus fracasos

Meghan Markle y el príncipe Harry, desde que tomaron la decisión de alejarse de la familia real, no han pasado por un buen momento. Los duques de Sussex creen que sus fracasos se deben a fuerzas externas y situaciones que no les ayudaron a tener éxito en su nueva vida.

El portal Daily Mail publicó un informe en el que aseguran tener una fuente cercana que reveló que “se dice que creen que han tenido mucha mala suerte” por culpa del COVID-19, las recesiones económicas y la mala salud, que luego desencadenaron en las muertes del Príncipe Felipe y la Reina Isabel II. Según señalaron, esto obstaculizó el intento de tener una carrera en el sector privado.

Harry y Meghan nunca imaginaron que luego de alejarse de la familia real llegaría una pandemia que los perjudicó mucho, como sucedió con la gran mayoría de personas en el mundo. A esto se le suma que, cuando creían que podían tomar vuelo ya que las cosas empezaban a regresar a la normalidad, ellos querían contar cómo fueron las situaciones que pasaron dentro del Palacio de Buckingham, por lo que asistieron a una entrevista con Oprah Winfrey.

Aunque esta conversación, en el que trataron temas explosivos y controversiales, captó el interés de muchos, pero no fue un éxito como tal, ya que el foco de atención rápidamente cambió porque la salud del Príncipe Felipe empeoró y acaparó todas las portadas de los medios de comunicación.

Además, el lanzamiento del podcast de la duquesa de Sussex en Spotify se vio opacada con la muerte de la reina Isabel II, la cual provocó una gran tristeza en el príncipe Harry.

Los llaman estafadores

Pese a que muchos creyeron que las entrevistas a Vladimir Putin, Donald Trump y Mark Zuckerberg, en el que se trataría sobre los traumas infantiles, podrían ser una idea muy buena y de gran interés, otros piensan que esto no los benefició.

De acuerdo a lo revelado por Bloomberg, una fuente mencionó que la rapidez con la que propuso Harry a los invitados y los temas, no fueron muy del agrado para los de Spotify y creyeron que eran “cuestionables”, ya que piensan que iba a ser imposible lograr que Putin y Zuckerberg hablen sobre su vida personal, y esto llevó a que termine el contrato entre los duques de Sussex y la plataforma.

Sin embargo, eso no fue todo, pues Bill Simmons, ejecutivo de Spotify, en su programa de podcast llamó a la pareja “malditos estafadores”. Pese a todo, el príncipe Harry no piensa dejar que las críticas le quiten las ganas y su próximo proyecto es filmar una serie documental en África para Netflix, según informó Page Six.

4 de julio son especiales

El príncipe Harry y Meghan Markle tienen marcado en su calendario familiar como un día especial, el 4 de julio. Muchos se preguntaron ¿por qué? Pues es muy simple, la pareja tuvo su primer encuentro en esa fecha, aunque estaban rodeados de amigos, ahí ambos sintieron que había química y tomaron la decisión de empezar a salir.

Cabe recordar que los duques de Sussex se conocieron en una cita pactada en el Soho House, luego vino la segunda cita que fue el 4 de julio, pero que fue el primero en el que se dieron cuenta que había interés por ambas partes.

Fuente: Infobae