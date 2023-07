Hailey Bieber rompió el silencio sobre su supuesta rivalidad con Selena Gómez

La esposa del cantante canadiense señaló que no entiende por qué los fans tienen la necesidad de crear un enfrentamiento entre ambas

Hailey Bieber se cansó de los constantes rumores de que ella y Selena Gómez no se llevan bien, todo porque la cantante de 30 años en el pasado fue pareja de Justin Bieber.

“Hay historias que realmente hieren mis sentimientos y me enfadan mucho. No creo que se trate de mí, Hailey Bieber. Ni de Selena Gómez. No se trata de una confrontación entre dos mujeres, se trata del odio vil y repugnante que puede provenir de narraciones completamente inventadas, retorcidas y perpetuadas que pueden ser realmente peligrosas”, respondió Hailey en el episodio de The Circuit en Bloomberg.

Además, Emily Chang, quien conduce este programa, recordó que la modelo ha recibido duros ataques, por lo que Hailey respondió: “Internet no es la vida real, mi vida real son las personas a las que amo”.

Asimismo, la esposa del cantante canadiense señaló que no comprende la necesidad de crear el enfrentamiento ni tampoco por qué siempre buscan enfrentar a dos mujeres por un hombre.

“Es una vieja narrativa frustrante que dos mujeres enfrentadas entre sí por un hombre. ¡Por un chico, es horrible, lo odio! Lo he odiado desde el principio y vuelve a ser incomprendido (…) Es tan decepcionante que la gente todavía se comporte de esta manera con un hombre. Es lamentable el mundo en el que vivimos”, dijo.

Pero eso no fue todo lo que mencionó en la entrevista, ya que la joven de 26 años reconoció que el 2023 ha sido un año de retos, pues ha tenido que enfrentar una dificultad.

“Me gusta hacer bromas sobre cómo me siento porque a veces es más fácil que admitir que no la estoy pasando bien”, concluyó.

Reinicio de los rumores

Cabe recordar que, a inicios de este año, este rumor tomó mucha más fuerza luego de que Bieber y su amiga Kylie Jenner grabaran un video, el cual muchos lo interpretaron como si se estuvieran burlando de Selena Gómez.

A raíz de esto, la modelo empezó a recibir ataques muy fuertes, con amenazas de muerte incluidas. También la acusaron de copiarle el estilo a la ex chica Disney. Ante esta situación, Selena salió a pedirle a sus seguidores que dejen el discurso de odio y el acoso.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad odiosa, esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio y la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y quiero que todo esto termine”, reveló en aquel momento.

Hailey salió a agradecer la defensa de la cantante: “Quiero dar las gracias a Selena por hablar, ya que ambas hemos estado pensando en las últimas semanas cómo dejar atrás esta historia entre ella y yo. Las últimas semanas han sido muy duras para todos los implicados y millones de personas están viendo tanto odio en torno a esto que es extremadamente dañino”.

Fuente: Infobae