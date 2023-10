Gerard Piqué sufre caída del escenario durante un evento en México

México. – El exfutbolista de nacionalidad española, Gerard Piqué, sufrió una caída del escenario durante un evento en México tras salir por su propio pie del lugar, todo demuestra que no fue nada grave y solo quedó como una anécdota.

Tras la presentación en el Kings League Américas en México, Piqué se convirtió en el protagonista del evento, cuando se acercó al público para firmar algunos objetos de los asistentes, pero estaba entretenido con su celular y no vio que la infraestructura del lugar terminó y se cayó.

El exjugador del F.C. Barcelona, recibió asistencia inmediata por el personal de seguridad y comprobaron que no había sufrido ninguna lesión.

Este acontecimiento del exfutbolista ha provocado la reacción de cientos de usuarios en las redes sociales, quienes se han dedicado a hacer broma, expresando comentarios como: “Ya no me cae tan mal Piqué”, “CLARA-mente no vio el escalón” y “Siempre cae de pie”, esto son solo algunas de las reacciones. Otros entienden que la caída de Piqué del escenario es una muestra de que «el karma existe»

Piqué, por su parte, se tomó este episodio con humor y dijo que se trataba de un “truco de magia”.