Francisca Lachapel habla del pacto con su esposo para no dejar morir su amor

Estados Unidos.- Francisca Lachapel y su esposo Francesco Zampogna hicieron un pacto para que su amor sea duradero. La copresentadora de Despierta América habló con Mezcal Entertainment sobre el pacto que hizo con su amado para cuidar su matrimonio.

«Nos regalamos una cita por lo menos una vez a la semana, y también tratamos, que lo hicimos reciente, como un viaje en pareja, unos días nada más. La regla es no más de tres días lejos de Gennaro y cuando no podemos viajar tratamos de una vez a la semana hacer o un lunch juntos o hacer una cenita juntos», dijo Francisca Lachapel.

Los padres de Gennaro se casaron el año pasado en República Dominicana y su boda parecía salida de un cuento de hadas.

«Tiene 1 año y 5 meses y me sorprende que habla mucho para su edad; él entiende, él se comunica, aunque todavía no pega como una oración, pero divide palabra por palabra y se hace entender», dice sobre su bebé la orgullosa mamá. «Entonces yo digo, ¿a quién habrá salido tan hablador? Bueno, al papá no, porque el papá es bastante serio, pero mi hijo me sorprende todos los días».

¿Cuál fue la primera palabra que dijo Gennaro? «Papá», confiesa Francisca. «Después dijo grazie en italiano y después dijo ‘mamá’, pero ahora, la buena noticia es que no deja de decir ‘mamá’, ‘mi mamina’, ‘mamá’ lo dice día, tarde, noche y me encanta», confiesa risueña.