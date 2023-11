Estos son los ganadores de Los Grammy Latinos 2023

Este jueves 16 de noviembre se realizó la vigesimocuarta edición de los premios Grammy Latinos, convocada por el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES), esta vez con la novedad de que se emitió por primera vez fuera de territorio estadounidense. Esta ceremonia anual se desarrollo en Sevilla, España.

La gala de uno de los eventos más emocionantes en el mundo musical fue conducida por por Sebastián Yatra, Danna Paola, Paz Vega y Roselyn Sánchez. Contó con distintas actuaciones y alguna que otras sorpresas.

Estos han sido los ganadores de todas las categorías de los Grammy Latinos 2023

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Coco Chanel – Eladio Carrion y Bad Bunny – Ganadores

Autodidacta – J Noa

Dispara *** – Nicki Nicole Featuring Milo J

Le Pido A Dios – Feid y Dj Premier

Pá Ganá – Akapellah

Pregúntale A Tu Papá Por Mi – Vico C

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

Tqg – Karol G Featuring Shakira – Ganadoras

La Jumpa – Arcangel y Bad Bunny

Ojalá – Maria Becerra

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap y Quevedo

Yandel 150 – Yandel & Feid

Mejor Canción Urbana

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap y Quevedo – Ganadores

Automatico – Maria Becerra

La Jumpa – Arcangel Featuring Bad Bunny

Mi Mejor Canción – Gocho Featuring Farruko

Tqg – Karol G y Shakira

Yandel 150 – Yandel & Feid

Mejor Canción Pop

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap Featuring Shakira – Ganadores

5:24 – Camilo

Bailo Pa Ti – Monsieur Periné

Contigo – Sebastian Yatra y Pablo Alboran

Déjame Llorarte – Paula Arenas & Jesús Navarro

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Décimo Cuarto – Andrés Cepeda – Ganador

A Ciegas – Paula Arenas

Que Me Duela – Camilú

Corazón y Flecha – Manuel Carrasco

Placeres y Pecados – Vanesa Martín

Mejor Interpretación Reggaeton

La Receta – Tego Calderon – Ganador

Automatico – Maria Becerra

Feliz Cumpleaños Ferxxo – Feid

Gatúbela – Karol G Featuring Maldy

Hey Mor – Ozuna & Feid

Mejor Álbum de Rock

Sólo D’ Lira – Molotov – Ganadores

Íntimo Extremo – 30 Años – A.N.I.M.A.L

Cowboys De La A3 – Arde Bogotá

De La Tierra III – De La Tierra

Dopelganga – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Música Alternativa

Bolero Apocalíptico – Monsieur Periné – Ganadores

Martínez – Cabra

Nacarile – iLe

Mesa Dulce – Dante Spinetta

Reputa – Zahara

Mejor Álbum de Salsa

Niche Sinfónico – Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional De Colombia – Ganadores

Catarsis – Daniela Darcourt

Voy A Ti – Luis Figueroa

Cambios – Willy García

Tierra Y Libertad – Plena79 Salsa Orchestra y Alain Pérez y Jeremy Bosch4

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Fórmula, Vol. 3 – Romeo Santos – Ganador

A Mi Manera – Sergio Vargas – Ganador

Cuatro26 – Manny Cruz

Road Trip – Manny Manuel

Trópico, Vol. 2 – Pavel Núñez

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Vida Omara – Portuondo – Ganadora

Tierra, Songs By Cuban Women – Estrella Acosta

Y Sigo Pa’lante – El Septeto Santiaguero

Tour Sinfónico En Vivo Auditorio Nacional – La Sonora Santanera

Danzoneando (En Vivo Desde Matanzas) – Orquesta Failde

En Tiempo De Son… Homenaje A Las Canciones De: Jorge Luis Piloto – Septeto Acarey De Reynier Pérez

Mejor Canción Tropical

Si Tú Me Quieres Fonseca – Fonseca & Juan Luis Guerra – Ganadores

Ambulancia – Camilo & Camila Cabello

Día De Luz [ 80 Aniversario] – Pablo Milanés

El Merengue – Marshmello & Manuel Turizo

La Fórmula – Maluma & Marc Anthony

Que Me Quedes Tú – Techy Fatule

Mejor Canción Cantautor

De Todas Las Flores – Natalia Lafourcade – Ganadora

La Raíz – Valeria Castro

1.200 Kilómetros – Santiago Cruz

Si Me Matan – Silvana Estrada

Tu Historia, La Mía y La Verdad – Juan Carlos Pérez Soto

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Forajido EP2 – Christian Nodal – Ganador

Se Canta Con El Corazón (Deluxe) – Majo Aguilar

Bordado A Mano – Ana Bárbara

Sólo Muere Si Se Olvida – Adriel Favela

Herederos Mariachi – Herencia De México

Mejor Álbum de Música Banda

De Hoy En Adelante, Que Te Vaya Bien – Julión Álvarez y Su Norteño Banda – Ganadores

Hecho En México…Mágico – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Punto y Aparte – Banda MS de Sergio Lizárraga

Una Copa Por Cada Reina (Deluxe) – Nathan Galante

1500 Pedas – La Adictiva

Prefiero Estar Contigo (Deluxe) – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Mejor Álbum de Música Tejana

Para Empezar A Amar – Juan Treviño – Ganador

Sin Fin Gary – Hobbs

El Patrón – Jay Perez

Super Héroes De Blanco – Proyecto Insomnio

Ganas – Vilax

Mejor Canción Regional Mexicana

Un X100to – Grupo Frontera y Bad Bunny – Ganadores

Aclarando La Mente – Joss Favela

Alaska – Camilo & Grupo Firme

Ella Baila Sola – Eslabon Armado & Peso Pluma

La Siguiente – Kany García y Christian Nodal

Mejor Álbum Instrumental

Made In Miami – Camilo Valencia & Richard Bravo – Ganadores

Tres Renesito – Avich

Choro Negro – Cristovão Bastos y Mauro Senise

Brooklyn – Cumana Jorge Glem y Sam Reider

The Chick Corea Symphony Tribute. Ritmo – Adda Simfònica, Josep Vicent & Emilio Solla

Romance Al Campesino Porteño – Miguel Zenón, José A. Zayas Cabán, Ryan Smith & Casey Rafn

Mejor Álbum de Tango

Operation Tango – Quinteto Astor Piazzolla – Ganadores

Retrato Del Aire Pablo – Jaurena

Reencuentro – Susana Rinaldi & Osvaldo Piro

Ahora Romo – Agri – Messiez Tango Trio

Argentinxs – Tanghetto

Mejor Álbum Cristiano

Lo Que Vemos – Marcos Vidal – Ganador

Fuego & Poder (Live) – Barak

Vida – Alex Campos

El Vallenato Se Hizo En El Cielo – Gilberto Daza & Sergio Luis Rodríguez

Hazme Caminar Jesús – Israel

El Cielo Aún Espera – Jesús Adrian Romero

Mejor Álbum de Samba/Pagode

Negra Ópera – Martinho Da Vila – Ganador

Resenha Do Mumu – Mumuzinho

Desse Jeito – Maria Rita [Som Livre]

Sambasá – Roberta Sá

Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo) – Thiaguinho

Mejor Álbum de Música Clásica

Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus – Hb Records – Ganadores

Afro-Cuban Dances – Steinway & Sons

Albéniz & Granados Piano Works – Anaga Classics

Cantata Negra – Marvin Camacho

Estirpe Pacho Flores- Orquesta Sinfónica De Minería

Mejor Video Musical Versión Corta

Estás Buenísimo – Nathy Peluso – Ganadora

Podcast/Pedra Memória – Kayode

Fixação – Luthuly con Nave

No Quiero Ser Un Cantante – Sen Senra

Descartable – Wos

Mejor Video Musical Versión Larga

Camilo: El Primer Tour De Mi Vida – Camilo – Ganador

Donde Machi” – Album Completo – Dawer X Damper

Fanm Zetwal, Una Historia De Vida Y Milagros – Fanm Zetwal

Universo K23 – Kenia Os

Patria Y Vida: The Power Of Music – Varios Artistas

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños

Vamos Al Zoo – Danilo & Chapis – Ganadores

Aventuras – Flor Bromley

Cantando Juntos – Gaby Moreno & Zona Neon

Colcha De Retazos – María Mulata

¿Y Si Pido Que Me Cuentes? – Veleta Roja

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Tudo O Que A Fé Pode Tocar – Tiago Iorc – Ganadores

Algoritmo Íntimo – Criolo y Ney Matogrosso

Do Acaso – Alice Caymmi y Chico César

Num Mundo De Paz – Djavan

Que Tal um Samba? – Chico Buarque y Hamilton de Holanda

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

TecnoShow – Gaby Amarantos – Ganadora

Portuguesa – Carminho

Raiz – João Gomes [Believe Music]

Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo – Elba Ramalho

Do Amanha Nada Sei – Almir Sater

Erva Doce – Gabriel Sater

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Decretos Reais – Marília Mendonça – Ganadora

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque – Chitãozinho & Xororó

Daniel 40 Anos Celebra – João Paulo & Daniel Daniel

É Simples Assim (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

Raiz – Lauana Prado