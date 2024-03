Este domingo son los premios Oscar, la gala más importante del cine

Este domingo es la 96ª edición de los premios Oscar y se aproxima con grandes expectativas. Como de costumbre, estará repleta de estrellas y talento en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood.

Este año, Oppenheimer, de Christopher Nolan, lidera con 13 nominaciones, seguido por Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, con 11, y Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, que cuenta con 10.

El éxito de taquilla, Barbie, de Greta Gerwig, no se queda atrás, asegurando ocho nominaciones, incluidas Mejor canción por “What Was I Made For” y “I’m Just Ken”.

Confirmaron que el conductor oficial de los premios será Jimmy Kimmel. Durante la celebración de los Oscar 2024, el público será testigos de cinco actuaciones musicales, cada una correspondiente a las nominaciones a Mejor Canción.

Se destacará la participación de Ryan Gosling, quien subirá al escenario para interpretar “I’m Just Ken”, un hit de la película Barbie. Él estará acompañado por Mark Ronson y 65 bailarines de respaldo en una performance que promete ser una de las más grandes jamás en la historia de la Academia.

Otra de las artistas que tendrán un perfomance en los Oscar es Billie Eilish con “What Was I Made For”, otro tema de Barbie, ya reconocido con dos premios Grammy y un Globo de Oro, garantizando una gran actuación junto a su hermano y productor, Finneas O’Connell.

Algunas nominaciones en los Oscar

La actriz Sandra Hüller (Anatomía de una caída), Emma Stone y Lily Gladstone son las principales candidatas a Mejor Actriz. Lily Gladstone ostenta la oportunidad de ser la primera nativa americana en ganar el galardón. La lucha por el trofeo dorado a Mejor Actor está entre Cillian Murphy y Paul Giamatti, ambos en la busca de su primer y muy merecido reconocimiento. Para Mejor actor de reparto, se anticipa un duelo entre Robert Downey Jr. y Ryan Gosling.

Los Oscar 2024 se emitirán en directo en América Latina a través del canal TNT y en España mediante Movistar Plus+. Además, la plataforma Max ofrecerá una cobertura integral del evento. Empezarán con un pre-show dos horas antes, presentado por Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun. Ambos conductores realizarán entrevistas a las celebridades presentes en la alfombra roja.