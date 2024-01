Conozca la lista de los nominados Premios Oscar 2024

Oppenheimer lidera las nominaciones al Oscar 2024

Premios Oscar, es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria que incluye actores, directores y escritores. Es considerado como el máximo honor en el cine.

Los Oscar de 2024 son los primeros en los que las películas deben cumplir dos de cuatro estándares de representación e inclusión para poder optar al premio mayor de mejor película.

La 96ª edición de los Premios de la Academia se transmitirá en vivo de costa a costa por ABC el domingo 10 de marzo desde el Dolby Theatre de Ovation Hollywood.

A continuación se muestra una lista completa de los nominados al Oscar 2024.

Mejor imagen

Oppenheimer

American Fiction (Ben LeClair, Nikos Karamigios, Cord Jefferson y Jermaine Johnson, productores)

Anatomy of a Fall (Marie-Ange Luciani y David Thion, productores

Barbie (David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley y Robbie Brenner, productores)

The Holdovers ( Mark Johnson, Productor)

Killers of the Flower Moon (Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese y Daniel Lupi, Productores)

Maestro (Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning y Kristie Macosko Krieger, Productores)

Oppenheimer (Emma Thomas, Charles Roven y Christopher Nolan, productores)

Past Lives (David Hinojosa, Christine Vachon y Pamela Koffler, productores)

Poor Things (Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos y Emma Stone, productores)

The Zone of Interest (James Wilson, productor)

Mejor dirección

Justine Triet ( Anatomía de una caída )

Martin Scorsese ( Los asesinos de la luna de flores )

Christopher Nolan ( Oppenheimer )

Yorgos Lanthimos ( Pobres )

Jonathan Glazer ( La zona de interés )

Mejor actor en un papel principal

Bradley Cooper ( Maestro )

Colman Domingo ( Rustin )

Paul Giamatti ( The Holdovers )

Cillian Murphy ( Oppenheimer )

Jeffrey Wright ( Ficción americana )

Mejor actriz en un papel principal

Annette Bening ( Nyad )

Lily Gladstone ( Los asesinos de la luna de las flores )

Sandra Hüller ( Anatomía de una caída )

Carey Mulligan ( Maestro )

Emma Stone ( Pobres )

Ryan Gosling

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown ( Ficción americana )

Robert De Niro ( Los asesinos de la luna de las flores )

Robert Downey Jr. ( Oppenheimer )

Ryan Gosling ( Barbie )

Mark Ruffalo ( Pobres )

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt ( Oppenheimer )

Danielle Brooks ( El color púrpura )

America Ferrera ( Barbie )

Jodie Foster ( Nyad )

Da’Vine Joy Randolph ( The Holdovers )

Mejor guión (guión adaptado)

American Fiction (escrita para la pantalla por Cord Jefferson)

Barbie (escrita por Greta Gerwig y Noah Baumbach)

Oppenheimer (escrita para la pantalla por Christopher Nolan)

Poor Things (guión de Tony McNamara)

The Zone of Interest (escrita por Jonathan Glazer)

Mejor guión (guión original)

Anatomy of a Fall (Guión de Justine Triet y Arthur Harari

The Holdovers (Escrito por David Hemingson)

Maestro (Escrito por Bradley Cooper y Josh Singer)

Mayo Diciembre (Guión de Samy Burch; Historia de Samy Burch y Alex Mechanik)

Vidas pasadas (Escrito por Céline Song)

En los Premios Oscar también están nominados:

Mejor diseño de vestuario

Barbie (Jacqueline Durran)

Los asesinos de la luna de las flores (Jacqueline West)

Napoleón (David Crossman y Janty Yates)

Oppenheimer (Ellen Mirojnick)

Pobres (Holly Waddington)

Mejor maquillaje y peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Los Pobres

La Sociedad de la Nieve

Mejor cortometraje de animación

Carta a un cerdo

Noventa y cinco sentidos ¡

Nuestra guerra uniforme

del paquidermo

ha terminado! Inspirado en la música de John y Yoko

Mejor cortometraje de acción real

El Después

Invencible

Caballero de la Fortuna

Rojo, Blanco y Azul

La maravillosa historia de Henry Sugar

Mejor canción original

“The Fire Inside” (Flamin’ Hot)

“I’m Just Ken” (Barbie)

“It Never Went Away” (American Symphony)

“Wahzhazhe (A Song For My People)” (Killers of the Flower Moon)

“What Was ¿Para qué lo hice? (Barbie)

Mejor puntaje original

Ficción americana (Laura Karpman)

Indiana Jones y el dial del destino (John Williams)

Los asesinos de la luna de las flores (Robbie Robertson)

Oppenheimer (Ludwig Göransson)

Pobres (Jerskin Fendrix)

Mejor largometraje documental

Bobi Wine: El presidente del pueblo

La memoria eterna

Cuatro hijas

para matar un tigre

20 días en Mariupol

Mejor Cortometraje Documental

El ABC de la prohibición de libros

El barbero de

la isla de Little Rock entre

el último taller de reparaciones

Nǎi Nai y Wài Pó

Mejor Largometraje Internacional

Io Capitano (Italia)

Perfect Days (Japón) La

Sociedad de la Nieve (España)

The Teacher’s Lounge (Alemania)

La Zona de Interés (Reino Unido)

Mejor película animada

El niño y la garza

Elemental

Nimona

Robot sueñan

Spider-Man: A través del Spider-Verse

Mejor diseño de producción

Barbie

Asesinos de la Flor Luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres Cosas

Mejor montaje cinematográfico

Anatomía de una caída

Los restos

Asesinos de la flor Luna

Oppenheimer

Pobres

Mejor diseño de producción

Barbie

Asesinos de la Flor Luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres Cosas

Mejor sonido

La Misión Creador

Maestro

: Imposible – Dead Reckoning Parte Uno

Oppenheimer

La Zona de Interés

Mejores efectos visuales

El Creador

Godzilla: Minus One

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Misión: Imposible – Dead Reckoning, Primera parte

Napoleón

Mejor fotografía

El Conde (Edward Lachman)

Los asesinos de la flor de la luna (Rodrigo Prieto)

Maestro (Matthew Libatique)

Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

Pobres (Robbie Ryan)

La industria del séptimo arte, a través de los Premios Oscar, otorga un reconocimiento por su trabajo a estos nominados.