Ella llama a Alofoke «copión» y dice que su cerveza sabe a agua

La comentarista de espectáculos Mey Feliz cargó en un programa de televisión contra Santiago Matías, CEO de Alofoke, a quien acusó de «copiar» las propuestas de Luinny Corporán.

Durante el espacio La Opción 13 de Telecentro, consultaron a la comentarista sobre su presunta salida del programa de Luinny Corporán y el origen del espacio «Fuera de Cabina» de dicho programa.

Seguidamente de la explicación, la comentarista comenzó a cargar contra Alofoke.

«Santiago Matías debe de medicarse. Tú necesitas darte un viajecito, irte a EEUU. No sé, desestresarte y dejar de estar metiéndote en lo que no te importa. Tú no eres la ‘última coca-cola del desierto’. Nadie te copió, pero tú sí copiaste. Porque un día después sacaste la entrevista, porque desayunas, comes y cenas con el show de Luinny Corporán».

Seguidamente una de las presentadoras de La Opción 13 bromeó en respuesta al comentario de Feliz diciendo «Alofoke, manda cerveza para todos»; a lo que inmediatamente respondió Feliz. «Que no la mande, es mala, sabe a agua. Sabe a m… de burro. No me busquen la lengua».