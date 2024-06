Eladio Carrión es criticado por comentarista deportivo

El rapero boricua Eladio Carrión hizo un llamado a otros artistas de su tierra natal para recaudar fondos para apoyar a los atletas puertorriqueños que los representará en la próxima edición de los Juegos Olímpicos París 2024.

El cantante tomó sus redes sociales este lunes para llevar un mensaje de unión ante el escaso apoyo de los atletas de cara a los juegos. “Estaría bueno que se juntaran un par de artistas pa’ hacer un buen pote para ayudar a los atletas que nos van a representar en París”, escribió Carrión en sus historias.

La publicación coincide con el anuncio de la clasificación de los nadadores Kristen Romano y Yeziel Morales como representantes de Puerto Rico.

“Los que conocen mi historia, saben que todos los momentos bajos entre los últimos cuatro años han valido la pena, porque me han ayudado a llegar a este momento. Más importante aún, no sería mi historia completa sin los que me han apoyado sin condición desde el primer día”, señaló Romano en la plataforma de la camarita.

Eladio Carrión hizo un repost de una historia de Aqua Sports Latin con el anuncio de la clasificación de los dos nadadores puertorriqueños, en la que alabó a Morales llamándolo “Máquina”.

Recordemos que Eladio Carrión es exnadador y compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010 y en los Juegos Panamericanos de 2011.

La respuesta de “Deplaymaker”

Tras este comentario, el comentarista deportivo, Héctor Torres, conocido como “Deplaymaker” le respondió a Eladio Carrión, expresando que es una buena iniciativa. Sin embargo, asegura que el hoy intérprete no ataca el problema real, el cual es el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR).

En una publicación se desahogó contra el COPUR, “Mi recomendación sería que todos nos unamos y busquemos que el sistema deje de estar secuestrado, que se hagan unas elecciones nuevas con candidatos nuevos y pongamos a correr el deporte en el país como es. Lo demás es tapar un gran roto con un cuadro lindo”, aseveró.

Asimismo, denunció una situación irregular por parte de la presidenta del comité, Sarah Rosario.