Aunque empezó en el mundo del entretenimiento a los 15 años como youtuber, ganándose el apodo de ‘la nena de Argentina’, hoy María Becerra, con 23, ya no se ve como una niña. Es joven, pero la claridad que tiene sobre lo que quiere y a dónde va a llegar la ha llevado a donde está. Y aún le falta mucho por cumplirse.

Eso le reconoció la revista Billboard que le entregó el 8 de mayo el galardón de Mujer Visionaria en el evento de Mujeres en la Música Latina. Recibió este premio aplaudida por su gran referente, Shakira, a quien también ese día le otorgaron el reconocimiento de Mujer del Año.

Su gran sueño es colaborar con la barranquillera y está abonando camino para algún día conseguirlo. Tiene canciones con J Balvin, Zion & Lennox, Camila Cabello, Becky G, entre otros nombres de talla internacional.

Con dos álbumes de estudio en cuatro años de carrera musical, se consolida como una de las artistas con más proyección en Argentina y Latinoamérica. Mientras tanto está disfrutando de las posibilidades de su trabajo y su éxito, que la llevó a hacer parte del soundtrack de la décima entrega de la franquicia de Rápidos y furiosos, que se estrena este 18 de mayo en cines. EL TIEMPO conversó con la argentina sobre su carrera.

El reguetón argentino tiene nombre: María Becerra

Con 23 años, se consolida como el rostro más fuerte en el género urbano de Argentina. Entrevista.

¿Qué significa ese reconocimiento de Visionaria de Billboard?



Siento que es algo bien merecido. Hemos tomado decisiones arriesgadas a lo largo de mi carrera, confiando en nuestra visión. Han sido ideas que parecen alocadas, que mi equipo apoya y han sido acertadas. Otras con las que me he equivocado y está bien, hace parte de aprender. Me gusta pensar a futuro, hacer cosas diferentes, experimentar con los géneros y los videos. Recuerdo cuando me criticaron por sacar un álbum como solista, que así no me iba a impulsar. Pero yo lo necesitaba hacer. Siempre me dejo llevar por lo que siento, y eso lo están reconociendo.

Es la primera argentina en participar en la franquicia ‘Rápidos y Furiosos’. ¿Cómo se siente de haber trabajado con una producción tan famosa a nivel mundial con su sencillo ‘Te cura’?



Feliz porque es un temazo. Hubo algunas complicaciones, pero se entiende porque es un soundtrack de una película muy importante, entonces la canción tenía que estar muy curada. A nosotros nos la dejaron hacer a nuestra manera, pude escribir mis versos, cambiar cosas de la producción. Fue un trabajo 50-50. Estoy contenta de participar en una película anglo y que la canción que escribí va a sonar en Estados Unidos.

¿Cómo fue dar el paso de hacer videos en YouTube a la música?



Fue un paso difícil y una decisión arriesgada, pero tenía un público que me respaldaba y sabía que hacía música. Incluso yo montaba covers y cuando llegué a un millón de suscriptores lo celebré con una canción. Entonces pasó que mis seguidores me estaban insistiendo en hacer música. Tomé la decisión en 2019 y salí con mi primer EP 222.

En 2021, lanzó ‘¿Qué más pues?’ con J Balvin, su primera gran colaboración con apenas dos años de carrera. ¿Cómo la impulsó este tema?



J Balvin ha sido un referente para mí en el reguetón, y que él me haya dado una oportunidad siendo una artista emergente fue algo muy especial. Fue un trampolín y me abrió muchísimas puertas, desde cantar en los Grammy, hacer más colaboraciones y que me escuchen en otros países.

¿Hay alguna colaboración en específico que sueñe hacer?



Me encantaría hacer una colaboración con Shakira. Creo que es el sueño de muchas personas. Yo me críe con ella, me parece una mujer increíble, fuerte, inteligente para el negocio y muy visionaria. Además, tengo grabado en mi mente algo que dijo en una entrevista sobre su mayor pertenencia. Ella sacó de su bolso su pasaporte colombiano y repite ‘esto para mí es lo que más vale’. Eso me pareció tremendo.

María Becerra recientemente firmó con Warner Music Latina para buscar potenciar su carrera.Foto:

¿Estamos viendo una camada de artistas urbanos argentinos? ¿Está creciendo ese país en este género dominado por Puerto Rico y Colombia?



El reguetón no es propio de la cultura argentina, sino de la puertorriqueña y de Colombia, que lo adoptó muy temprano, pero creo que cada país hace su propio reguetón. A mí me gusta mucho nuestra escena, es variada. Y no es lo mismo el reguetón colombiano que el chileno o el argentino. Y hay diferencias en todo, desde las producciones, los sonidos, las palabras. Pero también está el folclor. En Argentina hay mucha cumbia y yo trato de explorarla. En México lo hacen con los corridos. Y es lindo que los artistas lo incluyan para mostrar lo que se escucha en sus países.

J Balvin ha sido un referente para mí en el reguetón, y que él me haya dado una oportunidad siendo una artista emergente fue algo muy especial. Fue un trampolín y me abrió muchísimas puerta

El reguetón ha sido un género dominado especialmente por los hombres, siendo Ivy Queen, en su momento, la única referente. Hoy escuchamos a Karol G, a usted y muchas otras. ¿Cómo fue para usted entrar y crecer en ese escenario?



Ivy Queen ha contado en entrevistas cómo nació el verso ‘quítate tú que llegó la caballota’. Que llegó al estudio y todo el mundo la miraba esperando qué iba a hacer, si necesitaba ayuda, y ella se fue a escribir y le salió eso, la rompió y mató con esa canción. Y ella se preguntaba por qué se sorprendían de que una mujer pudiera hacer eso. Yo la verdad que me considero afortunada de haber nacido en esta época porque no he vivido esas situaciones, pero eso no significa que sigan pasando. Contaba una colega que iba a reuniones con empresarios y que ellos no le hablaban a ella, sino a su manager hombre. También recuerdo cuando tuve una sonidista y siempre le preguntaban que con quién tenían que hablar para instalar el sonido. Todavía cuesta, pero estamos en un muy buen camino.

¿Cuándo viene a concierto a Colombia?



Espero que pronto. Estamos planeando una gira por Latinoamérica. Queremos venir a Colombia, hacer dos o tres shows y quedarme en el país un tiempito y trabajar el mercado de acá. Ojalá se pueda dar pronto. Colombia es cuna de muchos artistas, o sea, Karol G, Ovy (on the drums), Shakira, Manuel Turizo.

Fuente: El Tiempo