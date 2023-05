El preocupante mensaje de Tamara Martinez

La comunicadora Tamara Martínez, a través de sus redes sociales, ha compartido un mensaje pidiendo muchas oraciones y a su vez, agradeciendo a todos sus seguidores.

Esto es por el apoyo recibido luego de que su pareja, el abogado Emilio López, haya sido puesto en prisión preventiva por violencia doméstica hacia su persona.

Esta mañana, Tamara Martínez publicó a través de su cuenta de Instagram el siguiente mensaje:

“Señores, no aguanté. Intenté, pero no pude. La tristeza y la desesperación me han vencido. Ahora haré lo que considero mejor para mí y mi familia. Me despido por un tiempo. Gracias por todo. Oren por mí. Adiós“.

La publicación de dicho mensaje por parte de Tamara Martínez generó mucha preocupación por parte de sus seguidores. Aunque una parte de ellos apoyaron su decisión de alejarse un tiempo de las redes sociales para poder tener paz y tranquilidad.

A mediados de mayo, la comunicadora rompió el silencio y expuso los problemas con su pareja sentimental, el abogado Emilio López, actualmente en prisión preventiva durante tres meses por presunta violencia doméstica.

En un audio, difundido por la cuenta en Instagram de la presentadora, se abordan asuntos delicados y altamente personales. Entre ellas, presuntas adicciones por parte de la modelo y chantajes realizados por su esposo para que ella pudiera seguir conviviendo con la hija de ambos.