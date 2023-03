Disney lanzó el primer tráiler de Peter Pan y Wendy

Disney plus lanzó el primer avance de su nueva película en live-action ‘Peter Pan y Wendy’. En el avance, se puede ver a los protagonistas en Nunca jamás donde Wende está luchando con piratas y a Tinkerbell, que llamó mucho la atención ya que ha generado varias reacciones en las redes sociales debido a que lo interpretará la actriz afroamericana Yara Shahidi.

El elenco lo completa Jude Law como el Capitán Garfio, Alexander Molony como Peter Pan y Ever Anderson como Wendy. La cinta será dirigida por David Lowery y escrita por él mismo en colaboración con Toby Halbrooks.

This year, return to Neverland. ✨



Watch the trailer for #PeterPanAndWendy and stream the movie event April 28, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q1x0fZERjc