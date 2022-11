«La última vuelta» de Daddy Yankee se aplatanó en RD

Para Daddy Yankee, la parada en República Dominicana de su «La Última Vuelta World Tour» fue como una presentación en casa. Y así lo hizo saber y sentir el precursor del reggaeton este sábado 12 de noviembre ante un Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo a casa llena, donde el boricua reconoció, visiblemente emocionado, el apoyo que República Dominicana le dio en sus más de tres décadas de exitosa carrera.

“Yo me siento embajador de esta tierra aunque no haya nacido aquí. Gracias familia, los quiero mucho, quiero que lo sepan. Para mí significa mucho que en esta despedida que estoy haciendo de mi carrera, ustedes me sigan queriendo con ese amor. Quiero que sepan que es reciproco familia”, dijo visiblemente emocionado el artista que anunció su retiro de la música en marzo de 2022.

Incluso, el mismo Yankee tuvo unos instantes en que las emociones lo paralizaron en el centro del escenario. República Dominicana lo ovacionó con tanto fervor que se quedó paralizado mientras las palabras se le quedaron atascadas como un nudo en la garganta. Pero luego tomó un respiro y finalmente habló al llegar el silencio.

Solamente había que ver la expresión en sus ojos para darse cuenta lo emocionado que estaba ante el público dominicano. Tuvo razón cuando hace 33 años decidió dedicarse por completo a la música y dejar atrás las adversidades para vivir «una aventura desde el principio al fin… esto es candela”.

Y candela fue precisamente lo que se vió en el Olímpico. Toneladas de escenografía, encabezadas por tres pantallas gigantes, dos verticales y una horizontal de 3600 pies cuadrados, luces lasers. Cinco cámaras en vivo, incluyendo dos robóticas más nueve dispensadores de llamaradas al pie del escenario. Súmale veinte reflectores led circulares por lado en la tarima de tres niveles, efectos tridimensionales, pirotecnia y efectos explosivos. Todo para albergar a su cuerpo de baile, nueve músicos y dos coristas que acompañaron a la estrella boricua a lo que fue un recorrido por los más impactantes éxitos de su carrera.

Daddy Yankee, el Campeón

Desde el inicio, con un reloj en cuenta regresiva, las emociones comenzaron a elevar la temperatura. La enorme pantalla del centro del escenario mostró una aeronave en tono dorado que aterrizaba en plena tarima y de la cual se bajó vestido de dorado y lentes oscuros el “Big Boss”.

“Campeón”, de su álbum de despedida ‘Leggendaddy”, fue el tema que inauguró la noche. Y sin pausa alguna Yankee continuó con los éxitos “Remix” en el opening del show. Destacó la presencia de unas soldados gigantes de color doradas que bailaban en sincronía con la coreografia de las bailarinas. Para crear este momento, se utilizó la tecnología Full body tracking Motion Capture, que reproduce el movimiento de unas de las bailarinas para ser reflejadas en la pantalla.

La apertura continuó con “Problema” y “Rompe”, acompañados de sus 16 bailarines entre hombres y mujeres. “Estamos bien activos” fueron sus palabras luego de entonar “Machucando” con la imagen del enorme King Kong reflejada en la pantalla central. “RD, dame ruido”, expresó Daddy Yankee ante los gritos de los miles de presentes que totalmente de pie y con sus celulares en mano no querían dejar pasar ningún detalle.

Seguidamente su mega éxito “Lo que pasó, pasó” puso a cantar a los asistentes con una cámara que ponía al público en las pantallas, haciéndolos sentir parte del coro. La adrenalina comenzó a elevarse con “Rumbatón”, el tema homenaje que “samplea” el sencillo “Bailame” de Trebol Clan y que es un homenaje a estos muchachos que la rompieron hace unos años.

La «musa» y los invitados

«República Dominicana ha sido la musa de muchos de mis éxitos» afirmaba el originario de Río Piedras y criado en Villa Kennedy para dar antesala a un medley pensado en el bailador. “Ella me levantó”, “Mayor que yo” y ‘Mami no me dejes solo” sonaron junto a las imágenes de Wisin & Yandel reflejadas en la pantalla.

También aparecieron Zion y Lennox para acompañarlo desde la pantalla con el éxito de hace unos años y que ya son clásicos del género como “Príncipe” y “Yo voy”. Ozuna también apareció en pantalla para acompañar el tema “Baila, Baila” y el sencillo “China”, en medio de detalles orientales reflejados en las enormes pantallas.

También hubo un espacio para que una sensual morena, que destacaba entre sus bailarinas, fuera la protagonista en la interpretación del mega éxito «Shaky Shaky». Luego fueron cayendo “Pasatiempo”, con Myke Towers acompañándolo digitalmente.

Luego de algo más de una hora de concierto, Daddy Yankee se dio una pausa vocal para darle paso a un segmento rítmico con sus bailarines en el escenario. De fondo, las melodías de “Impacto” y otros éxitos que pusieron a vibrar a la fanaticada.

Talentos de barrio

La pausa le había servido al artista para lucir luego un nuevo vestuario de su línea de ropa que acompaña a nueva gira con el emblema de la cabra (GOAT). Luciendo totalmente de blanco, dedicó el momento “para todos mis talentos de barrio que están aquí”.

Y lo hizo antes de entonar “Somos de calle”. Con una pantalla que reflejaba un fondo oscuro y su silueta en rojo, y con su nombre y la palabra ‘Legendaddy” al pie del escenario, el puertorriqueño entonó este tema que evoca sus inicios. Sin pausa, le dio paso a la pista de trap con “Enchuletiao”, esta vez con un fondo negro e imágenes de su silueta en tonos verde y azul.

Acto seguido, regresaron los invitados digitales con Bad Bunny al frente acompañandolo solamente en “playback” para entonar juntos el tema “La Santa”. La imagen de un enorme televisor antiguo, destacó con Bad Bunny. La imagen de Rauw Alejandro también apareció para entonar el nuevo tema que se incluye en “Leggendaddy”, “Agua”. La interpretación fue acompañada con la imagen de un oceano azul intenso.

Los inicios y el «tema de la década»

Los éxitos siguieron con la interpretación de «Q’tire palante», que recordó sus orígenes. Otro de los temas de antaño que tocó tierra fue “Oye Mi Canto”, de N.O.R.E., cantado a viva voz los presentes.

Uno de los momentos cumbres de la noche llegó cuando el Olímpico retumbó al ritmo del mega éxito mundial “Despacito”, el proclamado «tema de la Década». Aunque el sonido tuvo algunos inconvenientes, la imagen digital de Luis Fonsi en el escenario también arrancó gritos entre los fans presentes.

Acto seguido, llegó un nuevo invitado digital, Mr. 305, el cubanoamericano Pitbull para acompañar a Yankee en la interpretación de ‘Hot”. Lo que llamó la atención fue la inclusión de la imagen de dos mariachis tocando las trompetas.

Luego aterrizó “Limbo”, uno de mis temas favoritos y al parecer de muchos de los presentes porque lo cantaron junto a Yankee a viva voz. Esta vez el artista hizo su último cambio de vestuario, luciendo un sueter con capucha fluorecente, el mismo que fue mostrando en sus redes sociales y que estarían a la disposición a los fans a lo largo de la gira de casi 90 presentaciones.

Daddy Yankee, en su casa y entre amigos

Uno de los momentos más celebrados en el Olímpico fueron la participación junto a Yankee de Omega El Fuerte y El Alfa. El primero compartió con él en tarima el tema “Qué tengo que hacer”, mientras que el segundo se creció con “Bombon”. Para ambos, Daddy Yankee tuvo sentidas dedicatorias y reconocimientos a sus talentos, “increíbles, como todo el talento dominicano”.

Los detalles en tarima no dejaban de sorprender, entre ellos cuando apareció una enorme figura inflable de “Sikiri” el emoji de DY, el personaje principal del mega tema “Con Calma” que llegó a convirtirse en otro de sus grandes clásicos de la última década.

El cierre de esta despedida llegó con “Dura” y finalmente “Gasolina”, donde las emociones se elevaron a la máxima potencia. Era el final de una velada en la que dijo adiós el hombre que le dio nombre al género y que lo convirtió, con apoyo de sus colegas, en uno de los movimientos musicales más grandes de la música latina en la actualidad.

«Mucho de mi éxito se lo debo a República Dominicana. Espero que en esta nueva etapa me sigan acompañando, ahora como un ciudadano que quiere aportar y servir a este país en ámbitos humanitarios. Y que cuándo me vean en la calle me ofrezcan una «bandera», un «mangucito», unos moros y me hagan sentir el hombre más feliz del mundo» expresó Daddy Yankke con una reverencia a los dominicanos en la parada más «aplatanada» de su gira mundial.