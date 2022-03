The big boss Daddy Yankee anuncia su retiro de los escenarios

Puerto Rico.- Daddy Yankee, autoproclamado "El jefe" del reguetón, anunció su retiro de la música con el lanzamiento de su último disco, "Legendaddy", y su última gira de conciertos, "La última vuelta".

En un video publicado en su canal de YouTube, manifestó que celebrará sus 32 años de trayectoria con su gira y su nuevo álbum “LEGENDADDY".

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, expresó el cantante.

Asimismo, agradeció a sus fanáticos por darle “la llave” para el género en el más grande del mundo.

“Este género, la gente dice, que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar”, añadió Daddy Yankee.

Indicó que siempre trabajo para ser ejemplo de inspiración para los jóvenes que quieren lograr sus metas.

El artista de 45 años reconoció que sus seguidores han sido "el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera" que se extiende por 32 años, según dijo el propio Daddy Yankee en el video sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad en la costa noreste de Puerto Rico.

Fuente: EFE